ذي قار.. العشرات يقطعون طريق حقل نفطي شمال المحافظة

قطع العشرات من خريجي المعاهد النفطية في محافظة ذي قار ، اليوم الثلاثاء، طريق حقل الغراف النفطي شمال المحافظة.

وقال احد الخريجين في تصريح إن “العشرات من خريجي المعاهد النفطية في محافظة ذي قار، اقدموا صباح اليوم، على قطع الطريق الرئيسي المؤدي الى حقل الغراف النفطي شمال مدينة الناصرية”.

وأشار الى أنهم “طالبوا الجهات المسؤولة بطرد العمالة الاجنبية و استبدالهم بأبناء المناطق المحيطة بالحقل النفطي كونهم خريجين واحق من غيرهم في فرص العمل والتعيين”.انتهى/25ق

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