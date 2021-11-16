زلزال خامس يضرب إيران خلال يومين

ضرب زلزال هو الخامس خلال يومين، بقوة 4 درجات على مقياس ريختر صباح الثلاثاء، في مدينة “فين” التابعة لمحافظة هرمزكان جنوبي إيران.

وأعلن مركز رصد الزلازل بمؤسسة الجيوفيزياء التابعة لجامعة طهران، أن “هذا الزلزال وقع في الساعة 8 و42 دقائق و 12 ثانية صباح اليوم الثلاثاء (حسب التوقيت المحلي) وعلى بعد 22 كم من مدينة فين الواقعة شمال بندر عباس مركز محافظة هرمزكان، وكان مركز الزلزال في عمق 19 كم من سطح الأرض”.

ووقع الزلزال على بعد 45 كم من مدينة “قلعة قاضي” بمحافظة هرمزكان و44 كم من مدينة “بندر عباس” و318 كم من محافظة “كرمان” جنوب شرق البلاد.

ولم ترد أي تقارير بوقوع ضحايا أو خسائر مادية جراء هذا الزلزال.