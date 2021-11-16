صالح: العراق حقق انفتاحا مهما على دول الجوار والمنطقة

أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الثلاثاء، أن بلاده حققت انفتاحا مهما على دول الجوار والمنطقة.

وقال في كلمة خلال منتدى السلام والأمن للشرق الأوسط في محافظة دهوك بشمال العراق، إن “الشرق الأوسط يعيش مرحلة انتقالية وحاسمة، ومركز هذه المرحلة وبيضة قبانها وعنصر توازنها هو العراق، وما سيحدث فيه ستكون له تبعات كبيرة على كل المنطقة”.

وأضاف، أن “العراق نقطة تلاقي العرب والكرد والشيعة والسنة وباقي الطوائف، ونقطة تواصل إقليمية بين البشرية من العرب والفرس والترك”.

وتابع صالح: “اجتمعت في بغداد دول المنطقة المختلفة مع بعضها، وهي متفقة اليوم على أن العراق المستقر يخدم مصالحها”.

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