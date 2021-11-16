طريق الموت.. حوادث يومية

كركوك: نهضة علي

على بعد 15 كلم عن كركوك، لقي مدرس مصرعه واصيب مدني اخر بجروح بليغة جراء تصادم عجلتين على طريق “بغداد كركوك”، تلك الحوادث تسجل على الطريق يوميا، في وقت يطلق عليه اصحاب المركبات “طريق الموت” .

وبالرغم من اعمال الصيانة الاخيرة التي شهدها الطريق الحيوي، الا ان اجزاء كبيرة منه تعاني التضرر جراء مرور الشاحنات المحملة بالحمولات والبضائع خارج الحدود والاوزان المسموح بها.

وقال مسؤول الاعلام والعلاقات في مرور كركوك اسامة خالد لـ”الصباح”: إن “هذا الطريق يعاني الاستهلاك، وقد يكون ممرا واحدا في اغلب الاحيان، في ظل عدم توفر العلامات

المرورية”.

واضاف ان “هذا الطريق يحوي الكثير من الحفر والتشققات بسبب مرور الشاحنات الكبيرة وسيارات الحمل الضخمة”، داعيا في الوقت ذاته السائقين الى تقليل السرعة واعتماد شروط المتانة في المركبة والالتزام بحزام

الامان” .

وبشأن الاجراءات في الطرق الاخرى، ذكر ان “المديرية شرعت بتنفيذ خطوات عدة، تضمنت انشاء وتحديث مناطق العبور المروري، والمطبات الصناعية في الشوارع ذات حركة السير المزدحم وامام الدوائر والمؤسسات الخدمية والمدارس