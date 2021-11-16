قرقاش: الإمارات تعمل على تهدئة التوتر مع إيران ولا مصلحة لها في المواجهة

يذكر ان الامارات تشارك عسكريا الى جانب السعودية في العدوان على الشعب اليمني وحصاره لأكثر من ست سنوات كما توجد اتهامات للامارات بالتدخل سلبيا في الصراع العسكري في ليبيا وتمويل التطرف في العراق وسوريا والتدخل لتغيير الوضع السياسي في مصر و تورطها في محاولة الانقلاب في تركيا ضد اردوغان وقيامها بالتطبيع والتعاون العسكري مع العدو الصهيوني .

وأضاف أنور قرقاش أن بلاده ما زالت تشعر بقلق عميق من ما أسماه “سلوك إيران” في العراق وسوريا واليمن ولبنان.

وكانت الجمهورية الاسلامية الايرانية اول دولة وقفت الى جانب الشعب والحكومة في العراق في محاربة تنظيم داعش الارهابي الذي اجتاح العراق في 2014 بعناصر ارهابية بينهم المئات من جنسيات سعودية وخليجية حتى تم القضاء على هذا التنظيم الارهابي الوهابي، كما وقفت الى جانب الشعب والحكومة في سوريا للدفاع عن الشعب ووحدة البلاد بوجه الكثير من الجماعات المسلحة المتطرفة التي تضم في تشكيلاتها الكثير من الأجانب، اضافة الى وقوف طهران الى جانب الشعب اليمني المظلوم امام العدوان والحصار السعودي -الاماراتي المدعوم من امريكا والكيان الصهيوني.

وتابع قرقاش أمام ملتقى أبوظبي الاستراتيجي، أنه رغم ذلك فإن أبوظبي تتخذ خطوات لتهدئة التوتر حيث إنه لا مصلحة لها في المواجهة التي ستدفع ثمنها المنطقة كلها على مدى عقود قادمة.

ونوه بأنها ستكون عملية بطيئة، لكنه يأمل في أن يتسنى بمرور الوقت بناء الثقة بين الجانبين وبدء إحراز تقدم نحو وضع أكثر استدامة ومفيد للطرفين.