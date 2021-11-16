قصة عودة ” الأبنة الضالة ” : شكرا للصديقة الكاتبة هناء جابر للعثور عليها في مكتبتها في باريس !

قصة الولادة و الضياع الطويل و ثم العودة المباغتة أخيرا ..

بقلم مهدي قاسم

قصة الولادة

تحت أجواء متوترة تنذر بحرب عدوانية قادمة وواقعة لا محالة في لبنان ، صدرت مجموعتي الشعرية الأولى ” في الوقت متسع للضحك” في عام1982 عن دار العودة ــ بيروت بتعاون من قبل الاتحاد العام للكّتاب والصحفيين الفلسطينيين فرع بيروت ــ برئاسة الصديق الروائي المعروف يحيى يخلف حينذاك ــ حيث كنت عضوا في الاتحاد ـــ ولم تمض على صدور المجموعة إلى بضعة أشهر حتى بدأت بوادر غزو الإسرائيلي للبنان بقصف بيروت جواء وبرا و بحرا و بشكل مكثف و شديد ، بتواز مع ممارسة ضغوط سياسية عربية ودولية على المقاومة الفلسطينية لرمي السلاح و الخروج من بيروت إلى بلدان عربية أخرى و بعيدة ، ولكن لم يكن الخروج من بيروت إلى دمشق سهلا وممكنا حينذاك ، إلا عبر مناطق شرقية من بيروت تسيطر عليها ميليشيات كتائبية كانت في حالة عداء مع بيروت الغربية ضمن إفرازات الحرب الأهلية الخامدة نيرانها مؤقتا حينذاك ..

وهو الأمر الذي كان يعني أن مغامرة خروجك من بيروت الشرقية نحو دمشق قادما من بيروت الغربية قد تعرضّك لعملية قتل محتملة جدا ، فيما إذا ظفرت بك تلك المليشيات و أنت في سبيل الخروج والمغادرة. مثلما فعلت مع الشاعر الشعبي العراقي “أبو سرحان” ومن في رفقته في بيروت الشرقية ، واختفوا منذ ذلك اليوم وحتى الآن بدون أي اثر يُذكر ..

حثيثا نحو شطر عدن حيث مر من هناك ذات يوم الشاعر الفرنسي رامبو برفقة عبيد و أسلحة :

إذن فما من مخرج يضمن سلامة حياتي إلا الخروج مع عناصر المقاومة المسافرة على ظهر سفن مغادرة إلى كل من تونس والجزائر و اليمن ..

أما أنا فاخترت عاصمة اليمن الجنوبي عدن ، في ذلك الوقت ، لماذا ؟ ..تساءل باستغراب بعض أصدقائي الكتّاب والصحفيين الذين اختاروا تونس الخضراء مقرا لإقامتهم المؤقتة ، بينما أنا اخترتُ عدن ، لماذا؟ حقا لا أعلم ، ربما بدافع الفضول ورغبة للاطلاع على المنجزات الاشتراكية هنالك؟!! ..

سقوط نسخة من” في الوقت متسع للضحك ” في البحر :

و لهذا فقد كان يتحتم عليّ ــ وبسب زحمة وكثافة بشريتين في السفينة المكتظة ــ أن أحمل ما هو أقل وأخف من أغراض شخصية فحملتُ ثلاث نسخا فقط من مجموعتي الشعرية تلك، وكأنما بتواطؤ من قدر متربص فقد سقطت إحداها في البحر بدفعات قوية من رياح مباغتة ، عندما استعارها مني ــ أظنه إذا لم تخني الذاكرة ــ الصديق الروائي الراحل غالب هلسا ــ ليقرأها تمضية لوقت السفر الطويل و الممل و الممطوط مع حركات سير السفينة البطيئة و الرتيبة .. فبقيت لديَّ نسختان اخفيتهما بحذر واهتمام ، بشعور مَن يحمل أثمن كنوز نادرة !..

ولكن أثناء عودتي إلى دمشق من عدن ـ( حيث أصبح تحمّل نمط ونوعية الحياة البسيطة المدقعة هنالك ما فوق طاقتي وخاصة بسبب الحرارة المرتفعة جدا لحد الغليان في منتصف النهار و حتى المساء المتأخر فيوسط جحافل من أسراب غربان شرسة كانت تتعارك أحيانا حتى مع البشر !، أقول هذا رغم طيبة الناس وكرمهم الاستثنائي هناك وأنا شاكر لهم لحد هذه للحظة كرم وحفاوة الاستقبال والمقابلات الصحفية العديدة ــ) أما ما يتعلق الأمر بنسختين باقيتين من مجموعتي الشعرية تلك ــ بعد سفري إلى دمشق ــ فقد طلب مني الصديق الكاتب التونسي صلاح العياري المقيم في دمشق حينذاك نسخة ليقرأها ،بعدما سمع وقرأها عنها كثيرا من نقد إيجابي *ــ حسب قوله ) واعدا و بحلف يمين متين بإرجاعها بعد يومين أو ثلاثة ،ولكنه لم يرجعّها حتى اليوم بذريعة فقدانها فجأة في ظروف غامضة !!ــ إذن فبقيت عندي نسخة واحدة فقط ويتيمة فقط و تماما ولحد الوحشة ! ، والتي هي الأخرى ـــ كأنما بسخرية قدر أيضا ـــ قد اختفت تحت ظل ظروف عجيبة حقا ، ولكن أين ؟ تصوروا !، في مستودع كتب صديقي العريق ، مدير و صاحب مكتبة النهضة العربية في بغداد علي عذافة ، حينما استعارها مني ليقرأها ، فنسيها بين رفوف وأكياس آلاف من كتب فاختفت كأنما بضربة عصا خاطفة من قبل ساحر بارع ومتأمر عليَّ !..

وعبثا حاولت ــ فيما بعد ــ بتكليف ـأصدقاء سافروا إلى بيروت أن يجلبوا نسخا منها فلم يعثروا على أثرها أبدا ، ولا حتى في مستودع دار العودة نفسها حسب زعمهم ــ بالرغم من أني قرأتُ ذات مرة في غوغل إعلانا عن بيع المجموعة من قبل الدار بكذا دولارا حتى السنوات الأخيرة ..

مفاجأة سارة من صديقة رائعة !

وها هي الصديقة الكاتبة هناء جابر ترسل لي صورة لغلاف المجموعة قائلة بأنها عثرت على نسخة منها في مكتبتها ، فابتهجت بذلك كثيرا و بنفس ابتهاج أم تعثر على أبنتها المفقودة بصورة مباغتة !، فشكرا كبيرة لها بحجم القلب ..

فقدان الأرشيف النقدي ل” في الوقت متسع للضحك” بين أدغال المنطقة الشرقية من بيروت :

و قبل أن أغادر بيروت أودعت رزمة الأرشيف النقدي عن ” في الوقت متسع للضحك * عند إحدى الصديقات اللبنانيات للحفاظ عليها لحين إتاحة فرصة مناسبة لاستعادتها في يوم من الأيام ، لكوني خشيتُ عليها من مخاطر تلف و رطوبة محتملة ، بحكم سفري الطويل عبر البحر ، و لكن بعد سفري إلى دمشق اتصلت بي الصديقة اللبنانية (التي أودعتُ عندها الأرشيف النقدي ) لتخبرني بأنها ستزور دمشق قريبا وتجلب معها الأرشيف النقدي غير أنها جاءت بدون الأرشيف قائلة باعتذار أنها اضطرت إلى أن ترمي رزمة الأرشيف بين أدغال على حافة طريق في المنطقة الشرقية بسبب اقتراب سيارتهم من حاجز أمني طيّار نصبته مليشيات كتائبية ،بعدما تذكرت وجود مجلة الكفاح العربي بين أوراق الأرشيف ( و التي أعملت معي المجلة المذكورة مقابلة طويلة بمناسبة صدور المجموعة ) وذلك لكون المجلة كانت تحتوي على صور قائد المقاومة الفلسطينية ياسر عرفات ، فضلا عن صور بعض قادة و ز عماء ” الحركة الوطنية اللبنانية ” وهو الأمر الذي كان يُعد بمثابة استفزاز وإثارة غضب في نفوس تلك المليشيات و ربما دفعهم إلى ارتكاب أعمال عنف وقتل ضد ركاب السيارة ..

نسختان إحداها في مطار عدن و أخرى في مكتبة الملك فهد الوطنية في رياض

و يبقى أن أضيف ضمن هذ السياق :

أنه اثناء سفري إلى دمشق عبر مطار عدن رأيت نسخة من مجموعتي الشعرية الآنفة الذكر معروضة ضمن كتب أخرى على واجهة مكتبة لبيع الكتب داخل مطار عدن ،فأردتُ شراءها إلا أن البائع قد رفض قائلا أنها النسخة الأخيرة وغير قابلة للبيع ، كما علمتُ فيما بعد من خلال الاستعانة بالعم غوغل وجود نسخة أخرى في مكتبة الملك فهد الوطنية في رياض ..

* ويبقى أن أقول أن مجموعة ” في الوقت متسع للضحك” قد أثارت موجات واسعة من نقد أو انطباعات نقدية فكتب عنها كل من: الشاعر والناقد اللبناني عباس بيضون في جريدة السفير والشاعر و الناقد عبدة وازن في الملحق الثقافي لجريدة النهار ،والشاعر و المترجم اللبناني الراحل بسام حجار في جريدة النداء و الشاعر والمترجم التونسي محمد علي اليوسفي في مجلة الكفاح العربي والقاص للشاعر العراقي كريم عبد في مجلة لأفق ـ والشاعر العراقي علوان حسين في جريدة ــ عذرا منه ــلا أذكر اسمها الآن مع الأسف ــ وكذلك الشاعر السوري المعروف حسان عزت في جريدة تشرين السورية ــ فشكرا لهم جميعا وكل التقدير ..

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