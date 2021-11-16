مسرور بارزاني : ندعم كافة الحوارات التي تسهم في إيصال العراق الى بر الأمان

اكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، ان حكومة الإقليم مستعدة لدعم كافة الحوارات التي تسهم في إيصال العراق الى بر الأمان.

اكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، ان حكومة الإقليم مستعدة لدعم كافة الحوارات التي تسهم في إيصال العراق الى بر الأمان.

وقال مسرور بارزاني في كلمة له بـ”منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط” الذي تحتضنه الجامعة الأمريكية في كوردستان – دهوك: “ان العالم برمته يمر بأزمة مناخية خطيرة، مشيرا الى “التغييرات في الطقس ونقص المياه”.

واضاف، “اننا نمر حالياً بمرحلة ما بعد الانتخابات، ونأمل جميعاً نجاح هذه العملية، ونحن ندعم كافة الحوارات التي تسهم في إيصال العراق الى بر الأمان”.

وعبر مسرور بارزاني عن امله في ان “تتم مناقشة ملف البيئة وسبل الحفاظ عليها في هذا المنتدى”.

وقال رئيس حكومة اقليم كوردستان للحضور “دهوك مدينة رائعة وهي مدينة السلام والتعايش السلمي بين الاديان وأتمنى أن يسمح لكم الوقت بالتجول فيها ومشاهدتها”.