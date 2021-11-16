مصدر‭ ‬مصري‭ :‬تعديل‭ ‬الاتفاق‭ ‬الأمني‭ ‬ترجمة للتنسيق‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬

مصدر‭ ‬مصري‭ ‬لـ‭ (‬الزمان‭):‬تعديل‭ ‬الاتفاق‭ ‬الأمني‭ ‬ترجمة للتنسيق‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬

بلاغ‭ ‬للنائب‭ ‬العام‭ ‬بشأن‭ ‬تصريحات‭ ‬طائفية‭ ‬لكاهن‭ ‬

القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة

في‭ ‬أول‭ ‬تعليق‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬تعديل‭ ‬الاتفاق‭ ‬الأمني‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬وإسرائيل‭ ‬والذي‭ ‬يتيح‭ ‬لمصر‭ ‬نشر‭ ‬قوات‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬المصري‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬ج‭ ‬على‭ ‬الخط‭ ‬الحدودي‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل،‭ ‬أكد‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬أنّ‭ ‬تلك‭ ‬الاتفاقية‭ ‬تعد‭ ‬تكريسا‭ ‬للأمر‭ ‬الواقع‭ ‬حيث‭ ‬أدخلت‭ ‬مصر‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬الإرهاب‭ ‬في‭ ‬سيناء‭ ‬آلافا‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬الجيش‭ ‬المصري‭ ‬المعززة‭ ‬بالأسلحة‭ ‬الثقيلة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬ب‭ ‬وأبلغت‭ ‬الجانب‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬القوات‭ ‬سوف‭ ‬تبقى‭ ‬في‭ ‬سيناء‭ ‬لأنّ‭ ‬أمن‭ ‬مصر‭ ‬القومي‭ ‬لا‭ ‬يتطلب‭ ‬الاستئذان‭ ‬من‭ ‬أحد،‭ ‬كما‭ ‬أبدت‭ ‬مصر‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬تعاونا‭ ‬استخباراتيا‭ ‬مع‭ ‬الجانب‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تسلل‭ ‬الجماعات‭ ‬الإرهابية‭ ‬من‭ ‬الجانبين‭ . ‬فيما‭ ‬قال‭ ‬اللواء‭ ‬عادل‭ ‬العمدة‭ ‬المستشار‭ ‬بأكاديمية‭ ‬ناصر‭ ‬العسكرية‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬النجاح‭ ‬الذي‭ ‬احرزته‭ ‬القوات‭ ‬المصرية‭ ‬في‭ ‬سيناء‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬تعديل‭ ‬اتفاقية‭ ‬السلام‭ ‬لأنه‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬المعقول‭ ‬أن‭ ‬تظل‭ ‬المنطقة‭ ‬ج‭ ‬في‭ ‬سيناء‭ ‬منزوعة‭ ‬السلاح‭ ‬ومن‭ ‬مصلحة‭ ‬إسرائيل‭ ‬ضمان‭ ‬أمنها‭ ‬على‭ ‬حدودها‭ ‬الجنوبية‭ ‬وتطهير‭ ‬سيناء‭ ‬من‭ ‬الإرهاب‭ ‬لأن‭ ‬الخطر‭ ‬الإرهابي‭ ‬يهدد‭ ‬الجانبين‭. ‬من‭ ‬جانبه‭ ‬يرى‭ ‬اللواء‭ ‬نصر‭ ‬سالم‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬الاستطلاع‭ ‬الأسبق‭ ‬أن‭ ‬تعديل‭ ‬أحد‭ ‬بنود‭ ‬الاتفاقية‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تعديل‭ ‬بنود‭ ‬أخرى‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬حاجة‭ ‬لذلك‭ ‬وبما‭ ‬يخدم‭ ‬مصالح‭ ‬الطرفين‭. ‬واعتبر‭ ‬اللواء‭ ‬سمير‭ ‬فرج‭ ‬المفكر‭ ‬الإستراتيجي‭ ‬أن‭ ‬تعديل‭ ‬إتفاقية‭ ‬كامب‭ ‬ديفيد‭ ‬وزيادة‭ ‬عدد‭ ‬قوات‭ ‬حرس‭ ‬الحدود‭ ‬في‭ ‬سيناء‭ ‬ضربة‭ ‬معلم‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬السيسي‭ . ‬وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬موافقة‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬تعديل‭ ‬الاتفاق‭ ‬الأمني‭ ‬مع‭ ‬مصر‭ ‬كان‭ ‬نتاج‭ ‬تفاهمات‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬المصري‭ ‬والإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الملفات‭ ‬حيث‭ ‬تلعب‭ ‬مصر‭ ‬دورا‭ ‬بارزا‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬لاتفاقية‭ ‬لتبادل‭ ‬الأسرى‭ ‬بين‭ ‬حماس‭ ‬وإسرائيل‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬تهدئة‭ ‬طويل‭ ‬المدى‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬إبرام‭ ‬مصر‭ ‬اتفاقيه‭ ‬لاستيراد‭ ‬الغاز‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬وإعادة‭ ‬تصديره‭ ‬عبر‭ ‬محطة‭ ‬الغاز‭ ‬المسيل‭ ‬في‭ ‬دمياط‭ ‬وتوجت‭ ‬تلك‭ ‬التفاهمات‭ ‬بالاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬مؤخرا‭ ‬بين‭ ‬بينت‭ ‬والسيسي‭ ‬لتسريع‭ ‬تطبيع‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬حيث‭ ‬هبطت‭ ‬طائرة‭ ‬ركاب‭ ‬تابعة‭ ‬لشركة‭ ‬مصر‭ ‬للطيران‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬برحلة‭ ‬أسبوعية‭ ‬بين‭ ‬القاهرة‭ ‬وتل‭ ‬أبيب‭ ‬‭. ‬من‭ ‬جانب‭ ‬اخر‭ ‬تصاعدت‭ ‬أزمة‭ ‬تصريحات‭ ‬الكاهن‭ ‬زكريا‭ ‬بطرس‭ ‬بعد‭ ‬الفيديوهات‭ ‬التي‭ ‬بثها‭ ‬والتي‭ ‬تتضمن‭ ‬إساءات‭ ‬إلى‭ ‬النبي‭ ‬الكريم‭ ‬محمد،‭ ‬ففي‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تصاعدت‭ ‬فيه‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬ضد‭ ‬تلك‭ ‬التصريحات‭ ‬مطالبة‭ ‬باتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬رادعة‭ ‬تجاهها،‭ ‬تقدمت‭ ‬الناشطة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والسياسية‭ ‬منى‭ ‬أبو‭ ‬شنب‭ ‬ببلاغ‭ ‬للنائب‭ ‬العام‭ ‬طلبت‭ ‬فيه‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬عملية‭ ‬للرد‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬التصريحات،‭ ‬كما‭ ‬طلبت‭ ‬فيه‭ ‬من‭ ‬البابا‭ ‬تواضروس‭ ‬تقديم‭ ‬اعتذار‭ ‬رسمي‭ ‬للمسلمين‭ ‬عن‭ ‬تلك‭ ‬التصريحات‭ ‬والتي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تشعل‭ ‬فتنة‭ ‬بين‭ ‬المسلمين‭ ‬والأقباط‭ . ‬فيما‭ ‬أتهم‭ ‬المفكر‭ ‬الإسلامي‭ ‬سالم‭ ‬عبد‭ ‬الجليل‭ ‬الكنيسة‭ ‬المصرية‭ ‬بصمتها‭ ‬على‭ ‬التيار‭ ‬المعادي‭ ‬للإسلام‭ ‬والذي‭ ‬يغذي‭ ‬روح‭ ‬الطائفية‭ ‬التي‭ ‬ظهرت‭ ‬مؤخرا،‭ ‬وأكد‭ ‬وجود‭ ‬تيار‭ ‬مسيحي‭ ‬يعادي‭ ‬ويسب‭ ‬الإسلام‭ ‬يقوده‭ ‬القمص‭ ‬زكريا‭ ‬بطرس‭ ‬وموريس‭ ‬صادق‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬القبطي،‭ ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬فارقا‭ ‬بين‭ ‬النقد‭ ‬العلمي‭ ‬للتراث‭ ‬الديني‭ ‬والإساءة‭ ‬للدين‭ ‬ونبيه‭ ‬،‭ ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬تصرف‭ ‬غير‭ ‬مقبول‭ ‬ويساعد‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬المخطط‭ ‬الأمريكي‭ ‬بالتدخل‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬مصر‭ ‬بدعوى‭ ‬حماية‭ ‬الأقباط‭ . ‬وطلب‭ ‬عبد‭ ‬الجليل‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬الدينية‭ ‬عدم‭ ‬الانسياق‭ ‬وراء‭ ‬هذا‭ ‬المخطط‭ ‬لأن‭ ‬الأزهر‭ ‬وعلماء‭ ‬المسلمين‭ ‬يدافعون‭ ‬عن‭ ‬المسيح‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬المسيحيين‭ ‬‭. ‬وفي‭ ‬المقابل‭ ‬أصدرت‭ ‬الكنيسة‭ ‬الأرثوذكسية‭ ‬بيانا‭ ‬تبرأت‭ ‬فيه‭ ‬من‭ ‬تصريحات‭ ‬زكريا‭ ‬بطرس‭ ‬المسيئة‭ ‬للإسلام‭ ‬واوضحت‭ ‬أنه‭ ‬أنقطعت‭ ‬صلته‭ ‬بالكنيسة‭ ‬منذ‭ ‬18‭ ‬عاما‭ ‬وتم‭ ‬نقله‭ ‬بين‭ ‬عدة‭ ‬كنائس‭ ‬وقدم‭ ‬تعليقا‭ ‬لا‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬العقيدة‭ ‬الأرثوذكسية‭ ‬وتم‭ ‬وقفه‭ ‬لمدة‭ ‬عام‭ ‬ثم‭ ‬أعتذر‭ ‬وتم‭ ‬نقله‭ ‬لأستراليا‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الكاهن‭ ‬قدم‭ ‬طلبا‭ ‬لتسوية‭ ‬معاشه‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬الكهنوت‭ ‬ومن‭ ‬وقتها‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬تابعا‭ ‬للكنيسة‭ ‬القبطية‭ ‬الأرثوذكسية‭ ‬وبعدها‭ ‬ذهب‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وعقد‭ ‬عدة‭ ‬اجتماعات‭ ‬وندوات‭ ‬في‭ ‬بيوت‭ ‬وفنادق‭ ‬واختتمت‭ ‬الكنيسة‭ ‬الأرثوذكسية‭ ‬بيانا‭ ‬بأنها‭ ‬ترفض‭ ‬إساءات‭ ‬ذكريا‭ ‬بطرس‭ ‬لأنها‭ ‬لا‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬الروح‭ ‬المسيحية‭ ‬،‭ ‬ومن‭ ‬جانبه‭ ‬نفى‭ ‬القمص‭ ‬فلوباتير‭ ‬جميل‭ ‬كاهن‭ ‬كنيسة‭ ‬الطوابق‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الخطاب‭ ‬الديني‭ ‬المسيحي‭ ‬مسؤول‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬حادث‭ ‬طائفي‭ ‬رافضا‭ ‬مساواته‭ ‬بالخطاب‭ ‬الديني‭ ‬للجماعات‭ ‬الإسلامية،‭ ‬وشدد‭ ‬جميل‭ ‬أنّ‭ ‬مصر‭ ‬مدينة‭ ‬للبابا‭ ‬شنودة‭ ‬بالحفاظ‭ ‬على‭ ‬وحدة‭ ‬شعبها‭ ‬لأنه‭ ‬يمثل‭ ‬صمام‭ ‬الأمان‭ ‬بفكره‭ ‬المستنير‭ ‬والمتسامح‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬هاجم‭ ‬هاني‭ ‬رمزي‭ ‬نجم‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬السابق‭ ‬زكريا‭ ‬بطرس‭ ‬وقال‭ ‬أنا‭ ‬كمسيحي‭ ‬أرفض‭ ‬أي‭ ‬إهانة‭ ‬وتطاول‭ ‬على‭ ‬الدين‭ . ‬

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