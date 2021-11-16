مفوضية الانتخابات تعلن اكتشاف أوراق غير باطلة في محطات أعيد فرزها وعدها يدويا

أعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الاثنين، اكتشاف أوراق انتخابية غير باطلة في 8 محطات أعيد فرزها وعدها يدويا بأمر من الهيئة القضائية.

وقال إعلام المفوضية، في بيان، إن “مفوضية الانتخابات أجرت اليوم علميات فرز وعد يدوي للمحطات التي ألزمت بها من قبل الهيئة القضائية للانتخابات، حيث قررت الهيئة في وقت سابق التحقق من صحة الإجراءات المتخذة ومدى تأثيرها على أحقية الطاعن في الفوز بعضوية مجلس النواب وعدد الأصوات الحقيقية التي حصل عليها نتيجة الاقتراع”.

وأوضح البيان أن “هذه المحطات في الدائرة السادسة (مكتب انتخابات بغداد الرصافة)، وشملت 108 محطات، جرى عدها وفرزها في قاعة الشرف في بغداد”.

وأضاف “تبين أن المحطات مطابقة أثناء المشاهدة العيانية، باستثناء صناديق ثماني محطات وُجد فيها أوراق اقتراع اتضح عدم بطلانها، من خلال تدقيقها من قبل اللجنة المركزية المشكلة لهذا الغرض، ورُفعت النتيجة إلى مجلس المفوضين الذي بدوره سيرسلها إلى الهيئة القضائية للانتخابات لتقول قولها فيها”.

وأشار إلى أن “الإجراءات تمت بحضور المراقبين الدوليين وعدد من منظمات المجتمع المدني المتخصصة بمراقبة الانتخابات، إضافة إلى وكلاء الكيانات السياسية، لمتابعة العملية وفق الضوابط المعمول بها”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط