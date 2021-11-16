مكتب أمين عام العصائب: الخزعلي قدم لبلاسخارت أدلة على تزوير الانتخابات

أفاد المكتب الإعلامي لقيس الخزعلي أمين عام حركة عصائب أهل الحق، الاثنين، بأن الأخير قدم أدلة على تزوير الانتخابات لجنين بلاسخارت ممثلة الأمم المتحدة في العراق.

وقال المكتب، في بيان، إن الخزعلي بحث مع بلاسخارت خلال استقباله إياها أبرز القضايا السياسية في العراق وفي مقدمها ملف نتائج الانتخابات النيابية وتداعياتها.

وأضاف البيان أن الخزعلي “عرض مجموعة من الأدلة على ما رافق الانتخابات من تزوير وتلاعب فاضح”.

وأبدى الخزعلي “استغرابه من صدور بيان مجلس الأمن الدولي بخصوص الانتخابات قبل المصادقة على النتائج النهائية”، مؤكدا في الوقت ذاته “مضي الإطار التنسيقي بمتابعة الإجراءات القانونية الخاصة بهذا الملف”.

وأشار البيان إلى أن بلاسخارت “أبدت تجاوبها في دراسة الأدلة المقدمة من الخزعلي، والذي دعا ممثلة الأمم المتحدة إلى أن تكون طرفا حياديا في المشاكل الحاصلة لتجاوز الأزمات الحالية ومنع الوصول بالبلد إلى حالة الانسداد السياسي”.

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