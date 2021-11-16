نقيب المحامين يكرم رئيس استئناف الرصافة بدرع النقابة

القاضي عماد خضير الجابري: القضاة والمحامين يعتبران اجنحة العدالة

بغداد / إعلام القضاء

اكد رئيس محكمة استئناف الرصافة الاتحادية على ضرورة التعامل مع المحامين بما يليق بمكانتهم وفق القانون وانجاز الدعاوى بالسرعة الممكنة، فيما اشار الى ان “القاضي والمحامي يعملان في مصلحة واحدة وهي تحقيق العدالة باعتبارهم جناحي العدالة في العراق”.

وقال القاضي عماد الجابري في تصريح لمراسل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى خلال تكريمه بدرع النقابة من قبل نقيب المحامين ان “القضاء العراقي معروف بمكانته في المنطقة وبقراراته القوية والحاسمة في ما يتعلق بعمله”.

من جانبه اوضح السيد نقيب المحامين السيد ضياء السعدي بان “هذا التكريم هو باسم النقابة والمحامين كافة الى رئيس الاستئناف لجهوده المتميزة في خدمة هذه المحكمة وتفهمه لعمل المحامين وتذليله لكافة الصعوبات والمعوقات التي تواجههم اثناء العمل.

واضاف السعدي ان “القضاء العراقي بعد 2003 قدم العديد من الشهداء لإصرارهم على تطبيق القانون رغم كل المخاطر والتحديات وهذا ايضا ما قام به المحاميين وقدم العديد من الشهداء في سبيل احقاق الحق”.

وفي ختام اللقاء افتتح الجانبان رئيس الاستئناف القاضي عماد خضير الجابري مع نقيب المحامين ضياء السعدي غرفة المحامين في محكمة الاحوال الشخصية في الرصافة في مقرها الجديد وسط حضور عدد كبير من غرفة انتداب المحكمة.

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