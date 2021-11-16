هيئة الاعلام والاتصالات توقف برنامجا تلفزيونيا بعد توجيه احد ضيوفه اتهامات لرؤساء البلد

16/11/2021 اوقفت هيئة الاعلام والاتصالات برنامج “بوضوح” الذي يبث عبر قناة زاكروس الفضائية، على خلفية استضافته لاحد الضيوف، وتوجيهه اتهامات لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الاعلى. واكدت الهيئة في بيان اصدرته “استضافة الهيئة لممثل القناة واخذ تعهد منه بايقاف البرنامج الى اشعار اخر، وتقديم اعتذار رسمي عن الاساءات التي وردت في البرنامج، واعطاء حق الرد للجهات المتضررة، ونشر اعتذار في الشريط الاخباري لمدة يومين، وبث مقطع الفيديو الذي تضمن اعتذار عن الاساءات الواردة في البرنامج لمدة يومين، وتوجيه كتاب اعتذار الى مجلس القضاء الاعلى، واحترام مكانة القضاء العراقي”. جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق اذ تؤكد عدم مساندتها لاي اساءات او اتهامات دون دليل لاي شخصية او جهة عراقية، فانها تذكر الهيئة ان البرامج التلفزيونية ليست مسؤولة عن اراء ووجهات نظر الضيف وما يتبناه، وان مقدم البرنامج هو محاور محايد، ويستضيف الشخصيات انطلاقا من المادة الدستورية الكافلة لحرية العمل الصحفي والاعلامي بكل اشكاله. كما تؤكد الجمعية ان قرار الهيئة يحمل مخالفة خطيرة للدستور، وان تذرعهم بمخالفة لوائح البث الاعلامي لم تكن دقيقة، لان مقدم البرنامج لم يكن متماهيا مع الضيف او اطلق اية اراء او وجهات نظر متطابقة كي يعامل البرنامج بهذه الطريقة، لا سيما وان الزميل اكد كفالة البرنامج لحق الرد، بعد ان اتهم الضيف مجموعة شخصيات وتبنى مسؤولية اطلاقها وحده، فضلا عن صدور مذكرة قبض بحق الضيف وحده. وتجدد الجمعية رفضها لمنهج هيئة الاعلام والاتصالات باغلاق البرامج بطريقة تناقض الدستور والقوانين، وتطالب رئيس الجمهورية بوصفه حامي للدستور الاوحد في البلد التدخل لحماية الدستور وحرية الصحافة والاعلام، ولمنع انزلاق الهيئة في المخالفات القانونية والدستورية، وحماية استقلاليتها.

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