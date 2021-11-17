اقليم كوردستان.. وفاة 11 مصابة وتسجيل 465 حالة إصابة جديدة

اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الاربعاء، عن اصابة 465 شخصا جديدا بفيروس كورونا المستجد COVID19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فيما أكدت وفاة 11 مصابا ليرتفع مجموع الضحايا منذ ظهور الفيروس الى 6713 شخصا.

وجاء في بيان للوزارة ان مختبراتها اجرت خلال يوم 5987 فحصا جديدا، اظهرت اصابة 465 شخصا جديداً.

واشار البيان الى ان 513 مصابا اكتسبوا الشفاء خلال المدة ذاتها، مقابل وفاة 11 مصابا في جميع مناطق الاقليم.

واجمل بيان الوزارة مجموع الاشخاص الذين تم حجرهم منذ ظهور الفيروس في الاقليم بـ21871 شخصا خرجوا جميعا بعد التأكد من خلوهم من الفيروس.

واكد ان مختبرات الوزارة اجرت خلال المدة ذاتها 3458544 حالة فحص اظهرت اصابة 370651 شخصا تعافى منهم 356418 مصابا فيما بقي 7520 مصابا تحت الرعاية الطبية وتأكد وفاة 6713 مصابا في جميع مناطق الاقليم.