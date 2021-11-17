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الرئيس بارزاني والحكيم يبحثان الأوضاع السياسية ومرحلة ما بعد الانتخابات العراقية

بحث الرئيس مسعود بارزاني و زعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية التي جرت مؤخرا.

وجاء ذلك خلال استقبال الرئيس بارزاني لزعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم في اربيل.

خلال اللقاء تباحث الجانبان الأوضاع السياسية ونتائج الانتخابات التشريعية التي جرت مؤخرا.

كما جرى تقديم وتبادل اقتراحات للمضي بالعملية السياسية ولبحثها في مجلس النواب العراقي.

ودعا الحكيم الرئيس بارزاني الى ممارسة دوره المحوري في تقارب الآراء بين كافة الاطراف وترسيخ الاستقرار بين الأطراف العراقية.

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