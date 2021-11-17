Posted on by

العواطف المكبوتة تلد الفن

العواطف المكبوتة تلد الفن، * د. رضا العطار

) يختلف الادباء والشعراء والفنانون في اساليبهم واهدافهم . ونستطيع ان ننتفع بما يؤلفون دون ان نعرف الجهود التي ترجع اليها هذه الاساليب والمناهج .

لكن المؤلف لا يؤلف في الفن , حيث الميدان يتسع للعواطف والاذواق والاتجاهات والاخلاق , الاّ اذا كان قد وجد في حياته ما يحمله على اتخاذ خطة دون اخرى وهدف دون آخر .

ولذلك نحن نفهم الكتاب او القصيدة او الرسم او اللحن اكثر , اذا عرفنا حياة المؤلف والتفاصيل الخاصة مما لقي من افراح او اتراح . وربما نزل به من كوارث او مصادمات , وبما كان له من علاقة اجتماعية او عائلية . لأته وهو يؤلف , انما يتوسع بشخصيته , وينقل الى الجمهور احساساته . اذ هو يتخيل الخيال او يحلم الحلم , الذي يسد عنده نقصا في حقائق الواقع .

وليس من شك اذن في الارتباط بين حياة الكاتب وفنه . فقد تجد كاتبا يدأب في الدفاع عن الحرية وينضوي الى الحركات التحريرة ويسرف ويضحي , بحيث نكاد نحس انه يشذ عن المألوف . وهو في شذوذه هذا يتأنق ويتفوق . لان غرامه بدعوته يحمله على العناية حتى يصل الى غايته . وهذه العناية هي الفن .

اعتبر صبيا نشأ في بيت يتسلط عليه اب قاس محافظ يمنع ابنه من الاستمتاع بالمسرات المألوفة , او هو يحمله على اتخاذ اساليب من السلوك المرهق بدعوى الوقار . او اعتبر صبيا آخر قد لقي طغيانا من اخيه الاكبر . بحيث لم يكن ليستطيع الدفاع عن نفسه لحداثة سنه . او اعتبر تلميذا وجد من معلمه في السنوات الاولى من الدراسة الابتدائية عنتا بلا مبرر .

ففي كل هذه الحالات نجد هؤلاء الصبيان , عندما يبلغون سن الرجولة , كارهين لكل انواع السلطة الحكومية او الاجتماعية او الدينية او هم على الاقل يتوجسون منها . وهم في هذه الكراهية يراقبون هذه السلطات سرا او علانية محاولين الوصول الى نقاط الضعف فيها كي يبرروا موقفهم منها . وهو موقف الكراهية او التوجس .

وهنا نجد اذن ذلك المؤلف الذي يسرف في الدفاع عن الحرية وينضوي الى الحركات التحررية , لأن دفاعه عن حريته الشخصية قد استحالت الى دفاع عن حرية الشعب كله . وكراهيته للحكم المستبد , او القانون الجائر هي في صميمها كراهة للأب القاسي الذي عرفه في طفولته او لقواعد الوقار التي قيدت نشاطه وهو مراهق .

وليس الفن الذي يتجسم في قصة او رسم او ابيات من الشعر او الحان من الموسيقى , او حتى في مقال عابر , ليس الفن سوى التفريج عن عواطف محتبسة , اي مكبوتة , لم يكن في مستطاع الفنان ان يفرج عنها في الواقع , فأفرج عنها في الخيال . وهو اذا لم يكن قد فعل ذلك في الخيال , لكان قد ادى به الكبت الى التفريج عنها بالخمر او الجريمة او الجنون .

وقد قال فرويد – كلنا مرضى – وهو يعني بهاتين الكلمتين ان لكل منا كبته واحتباساته وكروبه . التي تحتاج الى التفريج . وقد يكون الانتقام تفريجا . ولكن الاخلاق المتمدنة التي نأخذ بها والاعتبارات الاجتماعية التي يجب ان نراعيها , تحول بيننا وبين الانتقام , واذن نحن نحلم ونتخيل حالا اسعد من الواقع . فإذا كنا على شئ من القدرة على التأنق في التعبير , استحالت اخلامنا الى اعمال فنية كالشعر او الرسم او القصة او المقالة . ثم اتجهت حياتنا الفنية تلك الوجهة التي اقتضتها ظروفنا العائلية الاولى ايام الطفولة وايضا مركزنا الاجتماعي .

والعواطف المكبوتة هي التي تلد العمل الفني . فاذا لم نكبت الحب فاننا لن نؤلف عنه الشعر . واذا لم نحس العجز في حياتنا الشخصية فأننا لن ننشد التفوق الاجتماعي او الفني . واحساسنا بالضعف يحملنا على ان نتقوى بالرياضة البدنية او الذهنية . لذلك يجب اذا استطعنا , ان نعرف حياة المؤلف وظروفه العائلية كي نصل الى الجذور التي جعلته يتخذ اسلوبا دون آخر . لان هذا الاسلوب هو اخلاقه التي تعلمها . او اضطر الى اتخاذها . منذ صباه . والاغلب ايضا ان الهدف الذي نصبه لنفسه قد تعين منذ صباه , ولا بد ان الصورة التي اتخذها هذا الهدف , قد اختلفت من الصورة التي كان يرسمها لنفسه ايام الصبا , ولكن هذا الاختلاف لم يكن من النوع وانما كان في الدرجة واللون فقط اي كان الاختلاف فنيا .

ومن هنا قيمة الترجمة الذاتية يكتبها المؤلف عن حياته . وهو بالطبع لن يقول كل شئ , ولكنه يرسم لنا المراحل الزمنية والبيئية التي تنتمي اليها مبادئه واهدافه . وقد تكون القصة التي يؤلفها بخياله اصدق من ترجمته التي يذكر فيها حقائق حياته . ذلك لانه يحس من حرية البوح والاعتراف في القصة الخيالية ما لا يحس في الترجمة الذاتية .

ان سيكولوجيى فرويد تسمى – سيكولوجية الاعماق – لاننا نتعمق الشخصية ونحاول ان نرد ما فيها من تفوق او تخلف . او اتجاه سديد . او انحراف سئ , الى العوامل الاولى ايام الطفولة . الى المركبات النفسية الخاصة . والى محاب ومكاره . قد رسخت حتى لم يعد في المستطاع التخلص منها . ويمكن ان نتعرف اسلوب الكاتب وهدفه اذا تعمقنا نفسه وهبطنا على المشكلات القديمة التي كانت تشغله ايام صباه .

نستطيع مثلا ان نعرف كثيرا عن المؤلف اذا نحن تأملنا الكلمات التي تتكرر في مؤلفاته . لان هذا التكرار لا يأتي عبثا , ذلك اننا حين نحب شيئا نلهج به , ولهجتنا تدل على اتجاهنا . وكذلك نستطيع ان نعرف الكثير عنه حين نتأمل المجازات والاستعارات التي يؤثرها على غيرها لانها احلامه التي تنبع من نفسه . وليست احلام النوم عندنا سوى مجازات واستعارات مقلوبة , بحيث نكسب الهدف المعنوي تعبيرا ماديا . كأن اطير نحو السماء عندما اعبّر عن شسوقي الى الرقي او احساسي به . او اسقط من الشرفة حين اعبّر عن سقوطي الاجتماعي .

فنحن هنا ازاء رموز تجري في الاحلام وتدل على مسكلاتنا الشخصية ولكن للأديب ايضا رموزا تجري على قلمه . وهي تنبع من اعماق نفسه وتكراره لها يدل على سلوكه ونظرته للمجتمع والحياة . ثم النزعة العامة في مؤلفاته توضح لنا موقفه من المشكلات الاجتماعية والسياسية . لكن هذه – الاعراض – لن تكشف لنا شخصية المؤلف ولن تفسر لنا اتجاهاته الاّ اذا عرفنا حياته العائلية الاولى وموقفه الاجتماعي .

هل كان فقيرا في طفولته وقد عذّبته الفاقة ؟ . وهل شقي في معيشته العائلية , وهل كابد قسوة ابويه ؟ . وهل هو ينتمي الى الاقلية ام الاكثرية في الشعب ؟ . وهل نجح ام خاب في حياته المدرسية ؟

مثل هذه الاسئلة تنيرنا , اذا استطعنا ان نحصل على الاجابات الصحيحة عنها . عن كثير من البواعث التي تبعث الفنان على اتخاذ اتجاه لو اسلوب معين . وهذا التعمق السيكولوجي للفنانين والمؤلفين ودلالة حياتهم العائلية الاولى في انتاجهم الادبي او الفني , وفي مذاهبهم الاجتماعية او السياسية , لا يمكن ان نحققه الا اذا كان هؤلاء قد اعتادوا التأليف عن حياتهم الشخصية . ومما يؤسف عليه كثيرا ان قليلين من ادباء العرب قد عرفوا الرجمة الذاتية , ولم انهم كانوا قد عرفوها ومارسوها لأنارونا عن عصرهم وبيئتهم , واوضحوا لنا العوامل التي كونت مؤلفاتهم وفنونهم . وفي عصرنا الراهن وبيئتنا العربية لا تزال – الترجمة الذاتية – بعيدة عن الوجدان الادبي . وهذا نقص عظيم نأسف عليه نحن , كما سوف يأسف عليه اكثر , اجيالنا القادمة . (

* مقتبس من كتاب الفن الحلم الفعل لجبرا ابراهيم جبرا

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close