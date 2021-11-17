القضاء ينصف حكيم شاكر ويونس عبد علي من شكوى بنيان

برئ القضاء العراقي، المدرب الدولي حكيم شاكر واللاعب الدولي السابق يونس عبد علي، من شكوى رئيس الهيئة التطبيعية اياد بنيان.

وقال مصدر قضائي في تصريح ان “اياد بنيان سبق وان قدم شكوى لدى القضاء ضد كل من حكيم شاكر ويونس عبد علي، بسبب انتقادهما له في البرامج التلفزيونية”.

واوضح ان “القضاء قرر تبرئة شاكر وعبد علي من الشكوى بعد اتهامها لبنيان بهدر المال العام ومخالفات ادارية عديدة تتعلق بعمله في الشرطة والتطبيعية”.

يذكر ان بنيان قدم شكاوى ودعاوى قضائية ضد العديد من الشخصيات الرياضية لانتقادهم له ولعمله. انتهى/ 25 ل

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