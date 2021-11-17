Posted on by

الكاظمي: الحكومة حرصت على بناء دولة مؤسسات

الكاظمي: الحكومة حرصت على بناء دولة مؤسسات

قال رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، خلال ترؤسه، أمس الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء، إن الحكومة حرصت منذ بداية مهامها على مواجهة مختلف التحديات، والتأسيس لبناء دولة مؤسسات.
ووافق المجلس، في بيان، على تأجيل تسديد الغرامات المفروضة على الشركات التي لم تتمكن من تقديم المعلومات القانونية كافة، على وفق التوقيتات الواردة بقانون الشركات (21 لسنة 1997) المعدل، وذلك نتيجة ما مر به البلد من ظروف جراء جائحة كورونا.
وبينما وجه المجلس بتخصيص مبلغ قدره (250) مليار دينار، لغرض صرف مستحقات الفلاحين، ناقش مشروع صندوق تقاعد التدريسيين والعاملين في الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية، وتم التوجيه بدراسة مشروع القانون واضافة الملاحظات التي ذكرت في جلسة مجلس الوزراء.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close