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الموانئ: التجاوزات على ميناء أم قصر كانت بـ {غطاء قانوني}

الموانئ: التجاوزات على ميناء أم قصر كانت بـ {غطاء قانوني}

  بغداد: شذى الجنابي
وصلت الشركة العامة لموانئ العراق الى نسبة 90 % من حملة ازالة التجاوزات في ميناء أم قصر، بينما اكدت ان تلك التجاوزات كانت تحت غطاء قانوني.
وقال مدير الشركة فرحان الفرطوسي : إن “اعمال الصيانة في ميناءي ام قصر الشمالي والجنوبي، كانت شبه متوقفة، مع غياب الجانب الرقابي للعمل بسبب استمرار اعمال المتجاوزين تحت غطاء قانوني، بمعنى تأجير مساحة من الارض بحجة انشاء كراج، ولكن يتم التعامل معها بإنشاء مجمعات سكنية غير نظامية ومحال لبيع المواد الاحتياطية» .
وأشار الى أن “الشركة بادرت بتنظيم حملات منذ ستة اشهر لازالة التجاوزات، ووصلت حاليا الى نسبة اكثر من 90 %، ولم يتبق منها إلا الكرفانات العائدة لجهات معينة لا يمكن ازالتها إلا بحضور أصحابها» .
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