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بيان صادر عن تجمع اكاديميون بلا حدود

تجمع أكاديمون بلا حدود يتابع بقلق كبير مايتعرض له طالبي اللجوء على الحدود البلاروسيه – البولنديه من معاناة انسانيه وصحيه واجتماعيه قاهره. ومحاولة توظيف معاناتهم لاغراض سياسيه بين الدول الكبرى على حساب الالاف من العوائل والاطفال الذين يفترشون الارض في ظل هذه الظروف الجويه القاهره.. اننا نحمل العراق وبقيه البلدان العربيه مايتعرض له طالبي اللجوء من  اضرار وضحايا كبيره بالارواح لانهم حولوا العراق وبعض هذه البلدان العربيه  إلى( سجن كبير)للاحياء. فحرمت الطاقات الشابه والكفاءات المنتجه من فرص العيش الكبير. واستحوذت الاحزاب الاسلاميه الحاكمه على كل واردات الدوله رواتب وامتيازات  لقادة احزابهم الثيوقراطيه. واحتكروا الوظائف العامه وفرص العمل وحرمت الشباب البناة الحقيقيون للمجتمع من العيش الكريم خاصه ويعتبر العراق مع بقيه البلدان العربيه اكبر خزان  احتياطي للنفط بالعالم.. ومع ذلك نشاهد بارقام مرعبه لظاهرة الفقر والبطاله والبطاله المقنعه والجريمه المنظمه بسبب احتكار الجهله وانصاف المتعلمين للمناصب العليا بالدوله والتي اصبحت تعيش في ازمه مستديمه في كل مناحي الحياة العامه..؟
ان تجمع اكاديميون بلا حدود. يتضامن بقوه مع طالبي اللجوء على الحدود البلاروسيه البولنديه ويدعو لايجاد حل انساني سريع لمعانانهم بعيدآ عن التوظيف السياسي لها..؟
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تجمع أكاديميون بلا حدود
في16/11/2021
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