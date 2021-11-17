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حزب اللائحة الموحدة (اليساري) يفوز في الإنتخابات البلدية في مدينة “كوبنهاغن” الدنماركية

فاز حزب اللائحة الموحدة (اليساري) في بلدية كوبنهاغن الدنماركية بعد أن حقق نسبة متقدمة بلغت (25%) عن الإنتخابات الماضية، كما تقدم في بلدية “تاسترب” حيث حصل على (5،9) من مجموع الأصوات و تمثل بمقعدين في مجلس البلدية متقدماً بمقعد واحد، كما حل في المرتبة الخامسة على صعيد عموم المملكة الدنماركية بنسبة (7،3%) بعد احزاب ( الاشتركي الديمقراطي) الذي حصل على نسبة (28،5%) و( الفينسترا) بنسبة (21،2)، و (المحافظين) بنسبة (15،2%)، و (sf – الشعب الإشتراكي) بنسبة (7،6%).

ويشار إلى أن حزب اللائحة الموحدة (اليساري)، يقف وعلى الدوام إلى جانب الحقوق الوطنية التي يطالب بها الشعب الفلسطيني، وتحديدا فيما يتعلق بإقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس وعودة اللاجئين كما نصت قرارات الشرعية الدولية. ، كما يقف إلى جانب اللاجئين، الذين يتعرضون إلى حملات معادية من قبل الأحزاب اليمينية المتشددة.

يعرف هذا الحزب بمواقفه التقدمية وبأفكاره اليسارية المتقدمة، كما ينتمي إليه العديد من الفئات العمرية الشابة في الدنمارك، التي تعتبر أن النجاح في الإنتخابات البلدية هو تمهيد للنجاح في الإنتخابات البرلمانية المقبلة في الدنمارك.

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