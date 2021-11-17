دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية تثمن تقديم عضوة البرلمان الفنلندي “فيرونيكا هونكاسالو”…

إقتراح قانون لمقاطعة المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية

تثمن دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تقديم “فيرونيكا هونكاسالو” عضوة البرلمان الفنلندي إقتراح قانون لمقاطعة المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية والمخالفة للقانون الدولي، من خلال حظر إستيراد بضائع المستوطنات الإسرائيلية.

وتشير دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن هذا الإقتراح سيناقش في البرلمان الفنلندي بمطلع الشهر الجاري، وإن تم إقراره من البرلمان الفنلندي، فستكون فنلندا ثانية دولة أوروبية تصدر قانون يحظر بضائع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية.

وتؤكد دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على أهمية هذا الإقتراح الذي يحد نسبيا من جريمة الفصل العنصري الإسرائيلية التي تمارس على الشعب الفلسطيني كل يوم، كما تحد من الجرائم الإسرائيلية الممنهجة وما يرافقها من التهجير القسري وتهديم بيوت الفلسطينيين، بهدف التوسع في المستوطنات وضم الأراضي الفلسطينية.

تدعو دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الدول الأوروبية إلى تطبيق قرارات الإتحاد الأوروبي التي تحظر التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية، وأعربت مرارا وتكرارا رفضها لقرارات الضم الإسرائيلية، لتحويل هذه القرارات إلى قوانين نافذة ومطبقة، تهدف إلى تجريم التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي.

دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط