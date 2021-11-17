دراسة: كركوك الأعلى في العنف الجنسي ضد النساء

اعلنت منظمة بنا، امس الثلاثاء، احتلال محافظة كركوك المركز الاول في العنف الجنسي ضد النساء، فيما أشارت أن العاصمة بغداد جاءت في المركز ثانياً.

وقالت مسؤولة المنظمة ئاويزان نوري، لـ(المدى)، إنهم “اعدوا دراسة موسعة عن العنف الجنسي وأظهرت النتائج نسبا متفاوتة”، مبينة أن “هذه الدراسة إلكترونیة ومیدانیة شاركت فیها 1116 امرأة وفتاة من انحاء محافظات العراق عدا إقليم كردستان”.

وأضافت أن “الدراسة غطت أكبر مساحة ممكنة في العراق”، مؤكدة أن “العادات الاجتماعية السبب الرئيس للعنف بنسبة 38%، بينما جاءت التربية في المركز الثاني بنسبة 26%”.

وأشارت نوري، إلى أن “الرجل هو السبب الأول بنسبة كبيرة تصل إلى 19%، في المقابل اعطوا نسبة 7% في اعتبار المرأة هي السبب”.

وأوضحت أن “الدراسة شملت 200 فتاة، 121 منهن قد تزوجن مكبراً، باعمار تتراوح بين 12- 14 سنة بنسبة 53.5% واخريات تزوجن بعمر 15-17 بنسبة 46.5%”، معتبرة أن “هذا يشكل انتهاكاً لحقوق الأطفال”.

وأكدت نوري، أن “الزواج المبكر يعد سبباً رئيساً لعدم مواصلة الفتاة تعليمها بنسبة 62.2%”، مشيرة إلى أن “73% من النساء تعرضن للعنف الجسدي من قبل الزوج او احد افراد الاسرة وبعضهن تعرضهن لأنواع مختلفة من العنف تصل إلى حد الشروع بالقتل”.

وتابعت “9% من النساء تعرضن للتحرش في طفولتهن من قبل احد افراد عائلتهن”، موضحة أن “5% منهن تعرضن للتحرش في البيت و2% في مراكز الشرطة و7% في مكان العمل و34% في الشارع و16% عبر مواقع التواصل الاجتماعية وبنسبة 5% تعرضن للاغتصاب من قبل الاب”.

وختمت حديثها بالقول “محافظة كركوك كانت الأعلى على مستوى العراق حيث سجلت نسبة 44% وتليها العاصمة بغداد بنسبة 14% وديالى بنسبة 12%”.

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