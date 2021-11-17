رئيسي يصف الانتخابات العراقية بـ”الانجاز” وينبه الكاظمي من “المؤامرات”

وصف الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الانتخابات العراقية بـ”الانجاز المهم”، فيما نبه رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقي مصطفى الكاظمي، من “المؤامرات”.

جاء ذلك، خلال مكاملة هاتفية أجراها الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، مع الكاظمي، وفق ما تداوله الإعلام الرسمي الإيراني.

وشدد رئيسي، خلال الاتصال، على “أهمية العلاقات التاريخية والوثيقة بين البلدين”، لافتاً إلى أن “إيران وقفت دائما إلى جانب الشعب العراقي والحكومة العراقية”.

ونوه إلى أن “أعداء شعوب المنطقة لا يريدون الأمن والاستقرار والتقدم للشعب العراقي، وهم يسعون وراء أهدافهم الشريرة من خلال إثارة الفتن، لذلك يجب على الجميع أن ينتبهوا لمثل هذه المؤامرات”.

وأضاف أن “استخدام كل الطاقات من أجل إرساء السلام والاستقرار في العراق، أمر ضروري”، مردفاً بالقول “نحن نعتبر مبدأ الانتخابات إنجازا هاما لتحكيم سيادة الشعب العراقي على مصيره، و قد أكدنا دائما ضرورة تحديد مصير الشعوب من خلال صناديق الاقتراع”.

وتابع الرئيس الإيراني: “في هذا الصدد، نؤيد التمسك بالآيات السياسية للإجابة على الأمور غير الواضحة بشكل قانوني وشفاف”.

وبحسب الإعلام الإيراني، أعرب الكاظمي، خلال الاتصال الهاتفي، عن تقدیره دعم إیران لشعب العراق، قائلا: “تعتم رؤیة الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة علی الاستقرار والأمن والثبات في العراق”.