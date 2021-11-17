عالية نصيف تدعو وزارة الداخلية الى حسم ملف الذين تم تحويلهم من عسكريين الى مدنيين وإرسال كتاب الحذف والاستحداث الى المالية 

دعت النائبة عالية نصيف وزارة الداخلية الى حسم ملف الموظفين والمنتسبين الذين تم تحويلهم من عسكريين الى مدنيين، وذلك من خلال الإسراع بإرسال كتاب الحذف والاستحداث الى وزارة المالية مع الأسماء .

وقالت في بيان اليوم :” ان وزارة المالية خاطبت الداخلية بشأن هذا الملف واستفسرت عن موازنة التشكيلات التي تضم من سيتم تحويلهم من الملاك العسكري الى المدني، واليوم الملف بانتظار الحسم من قبل السيد وزير الداخلية والسيد الوكيل، ونأمل أن يرسلوا الى وزارة المالية كتاب الحذف والاستحداث مع الأسماء بأسرع وقت ممكن “.

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