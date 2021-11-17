فيديو «الناشط» البصري يثير الجدل

البصرة: سعد السماك

أثار مقطع مصور لمواطن يعتقد أنه ناشط مدني، ظهر في معيته مدير عام تربية البصرة عبد الحسين سلمان، وتحدث أنه “سيواصل مراقبة القطاع التربوي”، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وتداخلت مع الحدث تداعيات إدارية تمثلت بقرار محافظ البصرة أسعد العيداني سحب يد مدير التربية وإحالته للتحقيق.

وانقسم متابعو وسائل التواصل الاجتماعي بين من يقطع بحقوق المواطنين في الانتقاد ونقل المشكلات ومعاناة أبنائهم التدريسية والتربوية، وبين من يؤكد اصطناع المشاهد التي بثتها وسائل التواصل التي تعتبرها وزارة التربية من “الصلاحيات” الاختصاصية لمديريات الاشراف التربوي.

وقرر محافظ البصرة أسعد العيداني، سحب يد مدير تربية المحافظة عبد الحسين سلمان عبد الحسن وإحالته للتحقيق، بينما كلف معاون مدير التربية جاسم داغر مهدي بمهام مدير التربية وكالة.

ووفقا لوثيقة صادرة عن مكتب محافظ البصرة تحمل توقيع العيداني، تم تشكيل لجنة تحقيقية برئاسة نائب المحافظ ضرغام الأجودي، تتولى مهمة التحقيق مع مدير التربية الذي تم سحب يده.

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