مغترب جديد يكمل أوراقه الرسمية لتمثيل العراق

اعلن الاتحاد العراقي بكرة القدم، اكمال اوراق المغترب آلاي قاسم لتمثيل منتخب الشباب.

وقال عضو لجنة المغتربين زيد الزيدي ان “اليوم الاربعاء، شهد إنجاز الاوراق الرسمية للاعب منتخب شباب العراق آلاي قاسم الناشط في الدوري السويدي ضمن صفوف فريق كوتنبرغ”.

واوضح ان “لجنة المغتربين اكملت اوراق اللاعب بالتنسيق مع مديرية الاحوال المدنية والجوازات والإقامة والسفارة العراقية في السويد، كان تعاونهم مثمراً”.

ومن المقرر ان يشارك قاسم في بطولة غرب اسيا بالبصرة الاسبوع المقبل. انتهى/ 25 ل

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط