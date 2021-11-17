وزيرة الهجرة تبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي ملف العراقيين العالقين على حدود بيلاروسيا

استقبلت وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة إيفان فائق جابرو، اليوم الأربعاء، سفير الاتحاد الأوروبي السيد فيلا فاريولا والوفد المرافق له، في مقر الوزارة، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين العراق والاتحاد الاوروبي في مختلف المجالات وسبل تطويرها، ومناقشة قضية المواطنين العراقيين العالقين في عدد من الدول الاوروبية، لاسيما المتواجدين على الحدود البيلاروسية، والمعاناة التي تواجههم اثناء الهجرة غير الشرعية.

وفي هذا الصدد، أكدت السيدة جابرو أن “الصراع السياسي بين الاتحاد الاوروبي وبيلاروسيا يقع ضحيته العراقيون المتواجدون على الحدود، والذين يتعرضون لأقسى انواع التعامل البعيد عن المعايير الانسانية والدولية”.

وشددت جابرو على ضرورة “تعاون الوزارة والاتحاد الأوروبي للتعامل مع هذا الملف بشكل إنساني وإيجاد حلول جدية بالتعاون مع جميع المنظمات الدولية”.

وتابعت جابرو، أن “الحكومة أوقفت جميع الرحلات المباشرة الى بيلاروسيا حفاظاً على سلامة العوائل العراقية التي قد تقع ضحية لجشع المهربين “، مجددة في الوقت ذاته “رفضها للعودة القسرية لجميع العراقيين في الخارج.

من جانبه، اثنى سفير الاتحاد الاوروبي، على “الجهود المبذولة من قبل الوزارة بشكل خاص والحكومة العراقية بشكل عام في التعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية الى مدن اوروبا، والإجراءات المتخذة لإعادة العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية”، مبدياً رفضه لـ ” استخدام العنف ضد المواطنين العراقيين على الحدود البيلاروسية.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط