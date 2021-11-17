وزير الخارجية يبحث قضية العراقيين العالقين في مدن الاتحاد الأوروبي

بحث وزير الخارجية فؤاد حسين، مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارغريتيس شيناس، قضية العراقيين العالقين في عدد من مدن الاتحاد الأوروبي .

وذكر بيان لوزارة الخارجية، أن “حسين استقبل، شيناس والوفد المرافق له، وبحث معه العلاقات بين العراق والاتحاد الأوروبي على مختلف الصعد”.

وأكد حسين، بحسب البيان، أن “الحكومة اتخذت جميع الإجراءات للحفاظ على أمن المواطنين العراقيين وسلامتهم في مختلف أجزاء الاتحاد الأوروبي، والعمل على تجنب وقوع أي عراقي ضحية لشبكات التهريب”، مضيفاً أننا “أرسلنا وفودا من القنصلية إلى مخيمات اللاجئين لغرض الاطلاع على احوالهم وتقديم المساعدة الممكنة لهم، وشرعت الوفود بإجراءات إثبات الرعوية وإصدار جوازات المرور لطالبي اللجوء الراغبين بالعودة الطوعية إلى العراق”، مشيراً إلى أن “الحكومة تعمل على إعادة جميع العراقيين العالقين طوعياً، وبالشكل الذي يحفظ كرامتهم”.

من جانبه، عبر نائب رئيس المفوضية الأوروبية، عن “شكر الاتحاد الأوروبي وسعادته للإجراءات المبكرة التي اتخذها العراق في محاربة عمليات التهريب التي يقع ضحيتها المواطنون الأبرياء”، مؤكدا على “أهمية التعاون المشترك من أجل إعادتهم”.في الاطار نفسه، كشفت وزارة الخارجية، عن تسجيل 170 مهاجراً راغباً بالعودة من حدود بيلاورسيا – بلوندا.وذكر بيان اخر، “سجلنا حتى الان 170 من الراغبين بالعودة الطوعية ومنحنا 55 جواز سفر للعبور”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط