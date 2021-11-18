اختتام «منتدى السلام والأمن للشرق الأوسط» في دهوك

اختتمت في الجامعة الأميركية في مدينة دهوك، أمس الأربعاء، أعمال منتدى السلام والأمن للشرق الاوسط، والذي شهد حضوراً رسمياً كبيراً.

وأقيم المنتدى ليومين بمشاركة رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، وكذلك زعيم تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، فضلاً عن شخصيات حكومية وسياسية عديدة.

في غضون ذلك، أكد رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، خلال لقائهما على هامش المنتدى أمس الأربعاء، ضرورة التعاون والتنسيق المشترك بين الأطراف العراقية كافة للتغلب على المرحلة الحالية التي أعقبت نتائج الانتخابات التشريعية في العراق.

جاء ذلك خلال استقبال بارزاني لرئيس الجمهورية، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الإقليم أمس الأربعاء.

وذكر البيان أنه خلال الاجتماع تمت مناقشة، وتبادل الآراء بشأن الأوضاع في العراق بشكل عام، والمرحلة التي تلت عملية التصويت، وانتخابات مجلس النواب العراقي وما أفرزته من نتائج، والعلاقات بين أربيل – بغداد، والجهود المبذولة في إطار تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، ومواجهة تهديدات “داعش”، والتطورات في المنطقة بشكل عام.

وأضاف البيان أن الجانبين أكدا أهمية وضرورة التعاون والتنسيق بين القوى والأطراف العراقية للتغلب على تحديات المرحلة الراهنة، واتفق الجانبان على أن يعمل الجميع لتحقيق الاستقرار، وتشكيل حكومة خدمات تلبية لمطالب، وتوقعات المواطنين، ووضع العملية السياسية والبلاد على الطريق والمسار الصحيح.

وعلى هامش المنتدى، التقى رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني أمس الأربعاء رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار

الحكيم.

وقال الحكيم في بيان: “كان الهمّ العراقي حاضرا في اللقاء حيث التطورات السياسية والأمنية ولاسيما نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، والتحديات القادمة”.

وأضاف الحكيم “استذكرنا عند لقائنا (الزعيم مسعود بارزاني) التاريخ المشترك الذي جمعنا مع سيادته ومع القيادات الكردية في مواجهة الدكتاتورية وبناء العراق الجديد، وتبادلنا وجهات النظر بشأن تطورات المشهد السياسي والأمني ونتائج الانتخابات الأخيرة وما أفضت إليه من إرباك وعدم توازن”.

وذكر أنه “دعونا إلى تطمين الجهات المعترضة على النتائج لاستعادة الشفافية والثقة بالنظام الديمقراطي وشددنا على التهدئة والحوار للخروج من الأزمة الحالية وتجنب الانسداد السياسي”.

وزاد الحكيم بالقول: “أكدنا أهمية التنازل للعراق والمصلحة العامة، وأهمية تشكيل حكومة قادرة على تحقيق تطلعات الشعب العراقي في الخدمات وفرص العمل وإنهاء الملفات العالقة والمرحلة من الدورات السابقة، كما قلنا إن استقرار العراق مرهون بتحلي القادة بثقافة التنازل للعراق ومصلحة شعبه، وبيّنا أن المبادرة الوطنية التي طرحناها تمثل رؤيتنا للحل في الأزمة الحالية من دون أن نطلب دورا في الحكومة القادمة”.

كما التقى الحكيم على هامش المنتدى كلا من رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط