الصحة تجدِّد تحذيرها من موجة وبائية رابعة

بغداد: شذى الجنابي

أعربت وزارة الصحة عن قلقها من تأثر العراق بموجة رابعة لكورونا تتسم بالشدَّة وسرعة الانتشار، وذلك بعد ملاحظتها تدنياً في نسب متلقي اللقاح بحسب الموقف الوبائي وضعف الاجراءات

الوقائيَّة.

وقالت عضو الفريق الاعلامي الطبي ربى فلاح حسن : إنَّ “الخبراء في الوزارة ومن خلال متابعتهم للموقف الوبائي، لاحظوا تدنيا في نسب تلقي اللقاحات بين المواطنين”. واضافت أنَّ “الفيروس الجديد يحمل صفات جديدة مثل سرعة الانتشار والتحور دائما، اذ قد يكون على نحو اسوأ، وهذا يعتمد على مستوى الالتزام بالاجراءات الوقائية ونسبة متلقي

اللقاح”.

واوضحت حسن أنَّ “السلالتين الاولى والثانية شهدتا زيادة باعداد الاصابات بين الكبار، بينما الثالثة كان تاثيرها في الاطفال اكثر نتيجة لاهمال اغلب ادارات المدارس سواء الحكومية او الاهلية ارتداء الطلبة للكمامات، وخلوها من مستلزمات التعقيم وازدحام الطلبة في الصف الواحد ما ادى إلى زيادة الاصابة بينهم بعدوى الانفلونزا او فيروس كورونا وانقطاعهم عن

الدوام”.

وتابعت أنَّ “الفرق الصحية والعاملين بالصحة المدرسية تولوا منذ بداية العام الحالي متابعة المدارس ومدى التزامها بالاجراءات الوقائية ونشر التوعية الصحية، ومتابعة الحالات الصحية للطلبة، وفي حالة وجود اصابات يتم عزلهم، وان انتشار عدوى الانفلونزا تزيد من مخاطر المرض ومضاعفاته لاسيما في المحافظات”.

واكدت “محاسبة المخالفين وفق قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981، ونعول على جميع المواطنين من اعمار 12 عاما فما فوق بتلقي اللقاح”.

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