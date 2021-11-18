الكاظمي أفضل الخيارات.. الكتل تبدأ مباحثات المناصب الثلاثة

كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، أمس الاربعاء، عن بدء المباحثات مع الكتل السياسية في بغداد لبحث تشكيل الحكومة الجديدة، فيما كشفت مصادر سياسية عن اتفاق 3 كتل على تجديد الثقة بمصطفى الكاظمي.

وقال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني شوان طه، في حديث لـ (المدى)، إن “الوفود الكردية دخلت في مرحلة التفاهمات مع الكتل السياسية في بغداد لبحث تشكيل الحكومة الجديدة”.

وأضاف طه، أن “المباحثات بين الاطراف خلال الفترة القليلة الماضية تناولت بحث مناصب الرئاسات الثلاث”.

وأشار إلى أن “المرحلة الحالية حرجة وجميع الكتل تعمل على تهدئة الاوضاع سواء في الشارع او على الصعيد السياسي وبالتالي لا يمكنها الان الدخول بمفاوضات نهائية من اجل تشكيل الحكومة”.

وختم طه، حديثه بالقول إن “الاحزاب الكردية في اقليم كردستان مع اي شخصية تشغل منصب رئاسة الوزراء تلبي طموحات ومطالب الشعب والحكومة الكردية”.

إلى ذلك، قالت مصادر سياسية في حديث لـ (المدى)، إن “هناك توافقاً بين التيار الصدري وتقدم والكرد بشأن منح رئيس مجلس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي ولاية ثانية”.

وأضافت المصادر التي اشترطت عدم الكشف عن اسمها، أن “الولايات المتحدة الاميركية وايران تدعمان تولي الكاظمي الولاية الثانية”.

وأشارت المصادر، إلى أن “طهران تعتقد ان اداء الكاظمي كان جيداً وخاصة في ملف مساهمته بتقريب وجهات النظر بينها وبين السعودية”.

وتابعت، ان “الكتل السياسية تتخوف من تشكيل حكومة أغلبية التي دعت اليها الكتلة الصدرية، وكذلك انها ترى بان زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، لا يمكنه تشكيل حكومة توافق برئاسته”.

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