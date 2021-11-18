الكاظمي: نحرص على إقامة أفضل العلاقات مع روسيا

أكّد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، حرص العراق على إقامة أفضل العلاقات الثنائية مع روسيا، فيما أشاد السفير الروسي البروس كوتراشيف بالخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة العراقية في مجالات الإصلاح.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان: إن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل أمس الأربعاء، سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى العراق البروس كوتراشيف”.

وأكّد الكاظمي خلال اللقاء “حرص العراق على إقامة أفضل العلاقات الثنائية مع روسيا، وفي مختلف الصعد والمجالات؛ لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين”، مثمنا “التنسيق الايجابي بين البلدين في المحافل الدولية”.

ونقل السفير الروسي إلى رئيس الوزراء تحيات القيادة الروسية، وتطلعها إلى المزيد من التعاون البنّاء مع العراق، مشيدا بـ”الخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة العراقية في مجالات الإصلاح، فضلاً عن جهود العراق في تعزيز الانفتاح والاستقرار والتهدئة على المستوى الإقليمي”.

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