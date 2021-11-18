اليوم.. رحلة استثنائيَّة لإجلاء العالقين على حدود بيلاروسيا

بغداد: اسراء السامرائي

تبدأ الخطوط الجويَّة العراقية، اليوم الخميس، تنفيذ رحلة استثنائية لاجلاء العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية، بينما تنسق وزارة الهجرة والمهجرين مع هيئة الاغاثة الانسانية الدولية والهلال الاحمر لبحث اوضاع المتواجدين في تركيا وعودتهم الطوعية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة ومدير عام دائرة شؤون الفروع علي عباس جهاكير : إنه “تم التنسيق مع المنظمات الدولية الانسانية وهيئة الاغاثة الانسانية لحل المشكلات التي يواجهها المتواجدون في تركيا لاسيما بحث عودتهم الطوعية إلى البلاد وتسجيل احتياجاتهم ويتم توفيرها بالتنسيق مع الهيئة فضلا عن تسوية المشكلات القانونية التي تعترض تواجدهم رسميا في الاراضي

التركية”.

واضاف أنَّ “اغلب المتواجدين بحاجة إلى معرفة بالقانون التركي لجعل تواجدهم رسميا واصدار اوراق ثبوتية ممن ليس لديهم اوراق خاصة بهم تمهيدا لعودتهم

الطوعية”.

واردف أنه “تمت مناقشة منح الاسر العراقية المتواجدة في الاراضي التركية بطاقة الهلال الاحمر الخاصة بالمعونات الشهرية بالتنسيق مع الهلال الاحمر التركي من اجل الاستمرار باغاثتهم داخل المخيمات التي يقطنونها”.

واشاد بدور المنظمات الدولية في دعم ملف النازحين والمهاجرين داخل وخارج البلاد، حيث هناك مناقشة جادة مع منظمة الهجرة الدولية لانهاء ملف النزوح لغلق ما تبقى من المخيمات في البلاد”.

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