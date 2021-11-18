انعكاس واسع لأخبار مهرجان طهران للافلام القصيرة الـ38 في الاعلام العالمي





لاقت أخبار مهرجان طهران الدولي للأفلام القصيرة بدورته الـ 38 إقبالا

واسعا في وسائل الإعلام المرموقة في العالم، بما في ذلك؛ مجلة “فاريتي”،

وكالة فرانس برس، موقع صور غيتي العالمي، تلفزيون فرانس 24، IMDB، راديو

فرنسا الدولية، ياهو، تلفزيون سويسرا، msn، القدس العربي، الاهرام اون

لاين المصرية، الزمان، كويت تايمز، سينماتوغراف وغيرها من المواقع

المرموقة عالمياً.

وقام بتغطية أخبار وتقارير مهرجان طهران الدولي للأفلام القصيرة تحت

إدارة “منصور جهاني”، مدير الأخبار الأجنبية لهذا الحدث السينمائي

باللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية وغيرها، على نطاق واسع في وسائل

الإعلام المرموقة في العالم.

وكتبت وكالة “فرانس برس” AFP في تقرير لها تحت عنوان “مهرجان طهران

للأفلام القصيرة يقدّم فرصة أولى لمنافسة على الأوسكار” بات مهرجان طهران

الدولي للأفلام القصيرة ضمن لائحة المهرجانات التأهيلية المعتمدة من قبل

الأكاديمية الأميركية للسينما، ما سيمنح الفائز به، للمرة الأولى، فرصة

المنافسة لنيل جائزة الأوسكار الأشهر عالميا.

وأكدت الأكاديمية الأميركية لفنون السينما وعلومها لوكالة فرانس برس في

رسالة الكترونية، أن المهرجان الذي انطلقت نسخته الـ38 الثلاثاء، أدرج

هذا العام للمرة الأولى على لوائحها، وبات المهرجان الوحيد للأفلام

القصيرة في إيران الذي يؤهل للتنافس ضمن جوائز الأوسكار OSCAR®

qualifying.

وسيُعرض خلال المهرجان الذي يستمر حتى الأحد، نحو 200 عمل بينها 127

فيلما قصيرا إيرانيا، على أن تتولى تقييمها لجنة تحكيم مؤلفة من خمسة

أعضاء هم إيراني وفرنسي ونمسوي، إضافة الى إيطالية ويابانية.

وشهدت أخبار مهرجان طهران الدولي للأفلام القصيرة بنسخته الثامنة

والثلاثية تغطية واسعة في وسائل الاعلامية العالمية البارزة باللغات

الانكليزية والفرنسية والعربية، من ضمن وكالة فرانس برس AFP، مجلة

فاريتي Variety الدولية المعتبرة، تلفزيون فرانس 24 (France 24)، وموقع

IMDB العالمي، راديو فرنسا الدولية RFI، موقع صور غيتي العالمي Getty

Image، موقع ياهو Yahoo، تلفزيون سويسرا Swiss info، وكالة I24News، موقع

msn، جريدة القدس العربي Alquds البريطانية، غام تك Gamtech الفرنسية،

الاهرام اون لاين Ahram Online المصرية، Futur en Seine الفرنسي، موقع

Art Daily المكسيكي، أفلام المهرجانات FilmFestivals الفرنسي، مجلة فاب

Fab البريطانية، جريدة الزمان Azzaman، موقع Cable Chronicles الخبري،

جريدة الكويت تايمز Kuwait Times، موقع لازورد Culutre Lazuli الثقافي

الهولندي، Cosmo Sonic الفرنسي، وكالة الصور Imago Images، موقع

سينماتوغراف التخصصي CinemaTographmag، جريدة الاخبار Al-Akhbar

اللبنانية، وكالة الأنباء Alanba الكويتية، وكالة آذرتاج AZERTAC

الاذربيجانية، وكالة الوسط Alwassat اللبنانية، جريدة الوطن Alwatan

السعودية في حالة هي الاولى من نوعها على مستوى المهرجان.

كما لاقت انباء المهرجان انعكاسا واسعا في وكالات: New.in-24، جريدة ديلي

بيروت Daily Beirut اللبنانية، وصحيفة Daily Motion، موقع نداء الوطن

Nida Alwatan اللبناني، ترند عربی Arabic Trends، تلفزيون الميادين Al

Mayadeen اللبناني، موقع بونه میدیا Pune Media، جريدة Times of Malta

مالطا، جريدة عمان نيوز Oman News، الاوسط Alwasat ليبيا، Urdu Point

الباكستاني، جريدة عمان Oman Daily، جريدة الوسط Alwasat لیبیا، The

Nation باكستان، الشرق الاوسط MENAFN، موقع جاكرتا The Jakarta Post

الاندونيسي، Tantalum Force، موقع التلغراف Teleghraph المصري، Zim Focus

زيمبابوي، Middl Eeast الشرق الاوسط، Real Media، موقع عرب تايمز The

Arab Times، وكالة النساء Jinha الاوروبية، موقع وهج 24 العربي، لبنان

نيوز مجلة مصر، Media Box الباكستاني، Asian News

وفي وسائل الاعلام الامريكية : وغيرها من

المواقع العالمية.

كما تمت تغطية أنباء مهرجان طهران للافلام القصيرة في عشرات وسائل

الإعلام في مختلف دول المنطقة باللغات الإنجليزية والعربية والتركية

والكردية؛ في مواقع: تلفزيون “ان.آر.تي 2” NRT 2 السليمانية، وكالة

الأنباء المستقلة العراقية، موقع نبض Nabd، قناة كربلاء، موقع قلم حر

لبنان KalamHor، موقع رؤى اليمن Visions، وكالة أنباء Zagros أربيل،

وكالة صوت العراق، موقع أخبار العالم الإخباري، موقع ثقافات المصري،

تلفزيون كردسات السليمانية، ووكالة باس نيوز للأنباء أربيل، ووكالة أنباء

الاتحاد الوطني الكردستاني PUK MEDIA السليمانية، وقناة Geli Kurdistan،

ووكالة Chra الإخبارية السليمانية، وموقع عريب Oraib، وموقع Dengekan في

كردستان، ووكالة أنباء “بلاد نیوز” BNA، ووكالة روج نيوز للأنباء، وكالة

أبنادين العراقية، صحيفة كردستان الجديد في السليمانية، وكالة أنباء امرو

في لندن، وكالة أنباء الحرير Alharir في العراق، وغيرها من المواقع

العالمية، وبهذا يكون المهرجان قد سجل انعكاسا عالميا بارزا.

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