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انعكاس واسع لأخبار مهرجان طهران للافلام القصيرة الـ38 في الاعلام العالمي

Image previewلاقت أخبار مهرجان طهران الدولي للأفلام القصيرة بدورته الـ 38 إقبالاواسعا في وسائل الإعلام المرموقة في العالم، بما في ذلك؛ مجلة “فاريتي”،وكالة فرانس برس، موقع صور غيتي العالمي، تلفزيون فرانس 24، IMDB، راديوفرنسا الدولية، ياهو، تلفزيون سويسرا، msn، القدس العربي، الاهرام اونلاين المصرية، الزمان، كويت تايمز، سينماتوغراف وغيرها من المواقعالمرموقة عالمياً.وقام بتغطية أخبار وتقارير مهرجان طهران الدولي للأفلام القصيرة تحتإدارة “منصور جهاني”، مدير الأخبار الأجنبية لهذا الحدث السينمائيباللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية وغيرها، على نطاق واسع في وسائلالإعلام المرموقة في العالم.وكتبت وكالة “فرانس برس” AFP في تقرير لها تحت عنوان “مهرجان طهرانللأفلام القصيرة يقدّم فرصة أولى لمنافسة على الأوسكار” بات مهرجان طهرانالدولي للأفلام القصيرة ضمن لائحة المهرجانات التأهيلية المعتمدة من قبلالأكاديمية الأميركية للسينما، ما سيمنح الفائز به، للمرة الأولى، فرصةالمنافسة لنيل جائزة الأوسكار الأشهر عالميا.وأكدت الأكاديمية الأميركية لفنون السينما وعلومها لوكالة فرانس برس فيرسالة الكترونية، أن المهرجان الذي انطلقت نسخته الـ38 الثلاثاء، أدرجهذا العام للمرة الأولى على لوائحها، وبات المهرجان الوحيد للأفلامالقصيرة في إيران الذي يؤهل للتنافس ضمن جوائز الأوسكار OSCAR®qualifying.وسيُعرض خلال المهرجان الذي يستمر حتى الأحد، نحو 200 عمل بينها 127فيلما قصيرا إيرانيا، على أن تتولى تقييمها لجنة تحكيم مؤلفة من خمسةأعضاء هم إيراني وفرنسي ونمسوي، إضافة الى إيطالية ويابانية.وشهدت أخبار مهرجان طهران الدولي للأفلام القصيرة بنسخته الثامنةوالثلاثية تغطية واسعة في وسائل الاعلامية العالمية البارزة باللغاتالانكليزية والفرنسية والعربية، من ضمن وكالة فرانس برس  AFP، مجلةفاريتي Variety الدولية المعتبرة، تلفزيون فرانس 24 (France 24)، وموقعIMDB العالمي، راديو فرنسا الدولية RFI، موقع صور غيتي العالمي GettyImage، موقع ياهو Yahoo، تلفزيون سويسرا Swiss info، وكالة I24News، موقعmsn، جريدة القدس العربي Alquds البريطانية، غام تك Gamtech الفرنسية،الاهرام اون لاين Ahram Online المصرية، Futur en Seine الفرنسي، موقعArt Daily المكسيكي، أفلام المهرجانات FilmFestivals الفرنسي، مجلة فابFab البريطانية، جريدة الزمان Azzaman، موقع Cable Chronicles الخبري،جريدة الكويت تايمز Kuwait Times، موقع لازورد Culutre Lazuli  الثقافيالهولندي، Cosmo Sonic الفرنسي، وكالة الصور Imago Images، موقعسينماتوغراف التخصصي CinemaTographmag، جريدة الاخبار Al-Akhbarاللبنانية، وكالة الأنباء Alanba الكويتية، وكالة آذرتاج AZERTACالاذربيجانية، وكالة الوسط Alwassat اللبنانية، جريدة الوطن Alwatanالسعودية في حالة هي الاولى من نوعها على مستوى المهرجان.كما لاقت انباء المهرجان انعكاسا واسعا في وكالات: New.in-24، جريدة ديليبيروت Daily Beirut اللبنانية، وصحيفة Daily Motion، موقع نداء الوطنNida Alwatan اللبناني،  ترند عربی Arabic Trends، تلفزيون الميادين AlMayadeen اللبناني، موقع بونه میدیا Pune Media، جريدة Times of Maltaمالطا، جريدة عمان نيوز Oman News، الاوسط Alwasat ليبيا، Urdu Pointالباكستاني، جريدة عمان Oman Daily، جريدة الوسط Alwasat لیبیا، TheNation باكستان، الشرق الاوسط MENAFN، موقع جاكرتا The Jakarta Postالاندونيسي، Tantalum Force، موقع التلغراف Teleghraph المصري، Zim Focusزيمبابوي، Middl Eeast الشرق الاوسط، Real Media، موقع عرب تايمز TheArab Times، وكالة النساء Jinha الاوروبية، موقع وهج 24 العربي، لبناننيوز  مجلة مصر، Media Box الباكستاني، Asian News وفي وسائل الاعلام الامريكية :   وغيرها منالمواقع العالمية.كما تمت تغطية أنباء مهرجان طهران للافلام القصيرة في عشرات وسائلالإعلام في مختلف دول المنطقة باللغات الإنجليزية والعربية والتركيةوالكردية؛ في مواقع: تلفزيون “ان.آر.تي 2” NRT 2 السليمانية، وكالةالأنباء المستقلة العراقية، موقع نبض Nabd، قناة كربلاء، موقع قلم حرلبنان KalamHor، موقع رؤى اليمن Visions، وكالة أنباء Zagros أربيل،وكالة صوت العراق، موقع أخبار العالم الإخباري، موقع ثقافات المصري،تلفزيون كردسات السليمانية، ووكالة باس نيوز للأنباء أربيل، ووكالة أنباءالاتحاد الوطني الكردستاني PUK MEDIA السليمانية، وقناة Geli Kurdistan،ووكالة Chra الإخبارية السليمانية، وموقع عريب Oraib، وموقع Dengekan فيكردستان، ووكالة أنباء “بلاد نیوز” BNA، ووكالة روج نيوز للأنباء، وكالةأبنادين العراقية، صحيفة كردستان الجديد في السليمانية، وكالة أنباء امروفي لندن، وكالة أنباء الحرير Alharir في العراق، وغيرها من المواقعالعالمية، وبهذا يكون المهرجان قد سجل انعكاسا عالميا بارزا.

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