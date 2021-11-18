بابل تتسلم موازنة 2021: بلغت 162 مليار دينار فقط

أكدت الحكومة المحلية في بابل، امس الاربعاء، تسلم المحافظة 162 مليار دينار حصتها من موازنة 2021، فيما أشارت إلى تخصيص 63 ملياراً لمشروع المجاري.

وقال نائب محافظ بابل وسام اصلان الجبوري لـ (المدى)، إن “المحافظة باتت تعاني من ديون كبيرة ترتبت عليها جراء عدم تسديد المبالغ المستحقة للمقاولين والشركات الهندسية التي نفذت المشاريع في وقت سابق”.

وأضاف الجبوري، أن “هذا المبلغ من الديون تسبب بإرباك العمل في العديد من المشاريع المهمة التي تتعلق بخدمات المحافظة بعد ان توقف العمل فيها”.

وأشار الجبوري، إلى “عدم صحة وجود موازنة انفجارية، كما اشيع في بعض وسائل الاعلام وما تسلمته المحافظة من اموال خلال عام 2021 بلغ 162 ملياراً فقط وهو مبلغ دون مستوى الطموح بكثير”.

وأوضح أن “63 ملياراً من اموال المحافظة خصصت كتمويل لمشروع المجاري الذي سينفذ ضمن مبادرة القرض البريطاني وما تبقى هو 99 ملياراً مقابل مديونية وصلت إلى تريليون ونصف التريليون دينار”.

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