بعد 7 سنوات على نزوحهم.. حسم ملف” نازحي الكراغول” على الحدود بين محافظتين عراقيتين

اعلنت مديرية شؤون العشائر في ديالى، الخميس، عن حسم ملف نازحي الكراغول على الحدود مع صلاح الدين.

وقال مدير شؤون العشائر في ديالى العميد علي محمود الربيعي في حديث ان “اكثر من 80 اسرة نازحة من منطقة الكراغول على الحدود الادارية بين ديالى وصلاح الدين بدأت بالعودة الى منازلها بعد مضي اكثر من 7 سنوات على نزوحها بسبب تداعيات مافعله داعش الارهابي في احداث 2014 “.

واضاف الربيعي، ان “عودة الاسر جاء بعد جهود استثنائية من قبل مديرية شؤون العشائر والوقف السني والمسؤولين الحكوميين سواء في ديالى او صلاح الدين من اجل معالجة تداعيات جرائم داعش ومحاولاته في اثارة الفتن بين العشائر”، مؤكدا بان “عودة الاسر جاء بعد تدقيق لملفاتها الامنية من قبل لجان مختصة لاسيما وان اغلب الاسر كانت تعيش ضمن حدود ديالى لحين حسم ملفها “.

وكانت عشرات الاسر قد نزحت من منطقة الكراغول على الحدود بين ديالى وصلاح الدين بعد 2014 عقب محاولات داعش اجتياحها.