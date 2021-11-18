رئيس مجلس القضاء الاعلى يستقبل محافظ نينوى

بغداد / إعلام القضاء

استقبل السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي الدكتور فائق زيدان اليوم الخميس 18/11/2021 محافظ نينوى السيد نجم الجبوري والمدير التنفيذي للجنة العليا لاعمار الموصل السيد عبد القادر الدخيل، وبحث معهم ملفات مكافحة الفساد الاداري في المحافظة. ولضمان سلامة صرف الاموال المجمدة المخصصة الى اعمار المحافظة، اوعز السيد رئيس المجلس بتشكيل هيئة من الادعاء العام في المحافظة لمراقبة الية صرف هذه الاموال والشركات التي سوف تحال اليها المشاريع اضافة الى السياقات القانونية الواجب اتباعها في احالة المشاريع.

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