قتلى وجرحى في تجدد القتال بين أذربيجان وأرمينيا

يريفان: وكالات

ذكرت وزارة الدفاع الأرمينية، أمس الأربعاء، أنها فقدت الاتصال بـ24 جنديا، ومقتل عسكري واحد، وتم أسر 13 آخرين، من جانبها أعلنت أذربيجان عن مقتل 7 جنود وإصابة 10 آخرين، في تجدد القتال بين البلدين عقب هدنة دامت عدة أشهر.

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية في بيان: إن مصير 24 جنديا لا يزال مجهولا بعد فقدان الاتصال بهم، نتيجة الاشتباكات مع القوات الأذربيجانية أمس الأول الثلاثاء، وبينت أن نقطتي مراقبة تابعتين للجيش الأرميني وقعتا تحت سيطرة القوات الأذربيجانية، وأضافت الوزارة أن نحو 70 جنديا اذربيجانيا قتلوا أو جرحوا خلال الاشتباكات، كما تم تدمير4 ناقلات جند.

من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية عن مقتل 7 من جنودها وإصابة 10 آخرين في الاشتباكات التي دارت الثلاثاء مع القوات الأرمينية، وأكدت أن الوضع الأمني على الحدود الآن مستقر.بدوره، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: إن تجدد القتال مؤخرا بين أذربيجان وأرمينيا مدعاة للقلق الشديد، لافتا إلى أن الوساطة الروسية ساعدت على إنهائه.

وأكد بيسكوف أن موسكو ستواصل جهود الوساطة، مشيرا إلى أن السبيل الوحيد للتسوية هو تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها بشأن قره باغ. كذلك أوضح المتحدث باسم الكرملين أنه من الضروري، في مرحلة ما، عقد قمة بين روسيا وأرمينيا وأذربيجان، بعد موافقة جميع الأطراف.

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