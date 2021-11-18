وزير الموارد: نسعى لدعم عربي بشأن حصتنا من المياه

القاهرة: إسراء خليفة

يسعى وزير الموارد المائيَّة مهدي رشيد الحمداني خلال مشاركته، اليوم الخميس، بالدورة الثالثة عشرة للمجلس الوزاري العربي للمياه بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، للحصول على دعم عربي بشأن حصة العراق من دول

المنبع . وقال الحمداني : إننا نأمل في الاجتماع الوزاري باستحصال توصية لدعم العراق في اصدار بيان من أجل حصولنا على حصصنا من المياه من دول المنبع التي قللت حصص البلاد بشكل كبير. وأشار الحمداني إلى أنَّ العراق اضطر لتقليل نسبة الزراعة 50 % هذا العام نتيجة للتغير المناخي وندرة المياه من دول المنبع وقلة الأمطار، منوها بأنَّ هذه التحديات التي تواجهنا بحاجة إلى معاونة كل المجتمع الدولي ولاسيما الدول العربية.واعرب عن امله بأن تراعي دول المنبع البلدان التي تصب فيها المياه وأن تنظر نظرة شمولية وأن يكون التوزيع عادلا، وهذا ما تسعى الحكومة العراقية لطرحه خلال الاجتماع العربي وسيتم التركيز على ندرة المياه . ويتضمن مشروع جدول أعمال الدورة (13) للمجلس الوزاري العربي للمياه أربعة وعشرين بنداً أهمها الخطة التنفيذية لستراتيجية الأمن المائي العربي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، إذ سيتم عرض تقرير المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) بشأن التقدم المحرز في تنفيذ الخطة التنفيذية للستراتيجية وكذلك تقارير بعض الدول بشأن تنفيذها لها، كما سيتم تقديم عرض عن تحديث الستراتيجية العربية للأمن المائي لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة (2030-2010) بعد إدخال ملاحظات الدول العربية

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