{آبل} تتفجر إنتاجاً: {15 iOS} جديد.. و{سيري} من دون انترنت

سان فرانسيسكو: أ ف ب

أعلنت شركة {آبل} عن نظام التشغيل (iOS 15) في WWDC 2021، وهو تحديث يصل إلى أجهزة آيفون عند إصداره للجمهور هذا الخريف، وقريبا جدا كإصدار تجريبي للمطورين.

وكما هو معتاد في مؤتمر مطوري آبل، استخدمت الشركة الكلمة الرئيسية WWDC 2021 للكشف عن إصدارات نظام التشغيل المهمة التالية.

وافتتحت المجموعة الاميركية العملاقة مؤتمر المطورين السنوي بالتحدث عن تعزيزات على الأمن والخصوصية وقابلية التشغيل البيني لأجهزتها، حتى مع استمرار تعرض الشركة لانتقادات حادة بسبب سيطرتها على متجرها {آب ستور} للتطبيقات.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك خلال العرض التقديمي الافتتاحي لمؤتمر المطورين العالميين {ستتوافر كل هذه البرمجيات المذهلة لجميع مستخدمينا هذا الخريف}.

وأضاف {أنا متحمس جدا لهذه الإصدارات الجديدة التي ستجعل منتجاتنا أكثر قوة وكفاءة}.

وسيشمل الإصدار المقبل من برنامج تشغيل {أي أو إس} والذي أطلق عليه {آي أو إس 15} ميزات خصوصية معززة بما فيها لمحة عامة عن طريقة وصول التطبيقات إلى كاميرات الهواتف الذكية أو الميكروفونات بالإضافة إلى بيانات مثل الموقع أو الأسماء المسجلة في الهواتف.

iPadOS 15

وبعد إعلانها عن نظام iOS 15، استخدمت شركة آبل كلمتها الرئيسة في WWDC 2021 لإظهار iPadOS 15 بالتكامل مع القدرة الجديدة على تطبيق الأدوات المصغرة عبر الشاشة الرئيسة. وكما هو متوقع من الكلمة الرئيسة لمؤتمر WWDC، فقد حددت آبل التغييرات القادمة على نظام التشغيل iPadOS.

وبالرغم من أنَّه يتضمن العديد من التغييرات في ميزات نظام التشغيل iOS، إلا أنه يحتوي أيضا على بعض التغييرات التي تستهدف مستخدمي الأجهزة اللوحية فقط. وبعد الظهور للمرة الأولى عبر آيفون مع iOS 14، تسمح آبل الآن بوضع الأدوات المصغرة بحرية في أي مكان عبر الشاشة الرئيسية لجهاز آيباد.

ويتضمن ذلك حجما كبيرا للأدوات المصغرة يستفيد من شاشة آيباد الأكبر. وتجلب آبل أيضا العديد من التطبيقات المصغرة الجديدة. بما في ذلك بعض الأدوات لـ Find My وجهات الاتصال و GameCenter.

سيري من دون إنترنت

يعالج المساعد الرقمي من شركة آبل المسمى سيري Siri الصوت عبر الجهاز افتراضيا في iOS 15، ما يعني أنك ستتمكن من استخدام الميزة دون اتصال إنترنت نشط. وبفضل التطورات في التعلم الآلي، بدءا من iOS 15، يستجيب سيري لطلبات المستخدمين حتى دون الوصول إلى الإنترنت. وتقول آبل: إن الترقية تجعل سيري أسرع أيضا. وإن معالجة الصوت عبر الجهاز يجعل استخدام سيري أكثر خصوصية. ويتبع ذلك تفضيل الشركة الراسخ لتنفيذ ميزات التعلم الآلي عبر الجهاز، بدلاً من إرسال البيانات بعيدًا إلى السحابة لتتم معالجتها.

وقالت شركة آبل في بيان صحفي: يعالج هذا أحد أكبر مخاوف الخصوصية للمساعدين الصوتيين، وهو التسجيل الصوتي غير المرغوب فيه.

watchOS 8

وكشفت آبل خلال WWDC عن watchOS 8، أحدث إصدار من منصة الشركة للأجهزة القابلة للارتداء.

ويخلف إصدار watchOS 8 الجديد إصدار العام الماضي watchOS 7، وسيكون متاحاً للمطورين لأول مرة لاختبار تطبيقاتهم بدءاً من الآن، مع إصدار تجريبي عام في شهر تموز.

ومن المتوقع إصدار عام نهائي في وقت لاحق من هذا الخريف.

وتقدم آبل تطبيق اليقظه Mindfulness الجديد، وهو امتداد لتطبيق Breathe الذي يحثك على التنفس طوال اليوم.

ويضيف التطبيق رسوما متحركة جديدة وميزات أخرى لمساعدتك في الاسترخاء.

ويحصل تطبيق Fitness على المزيد من أنواع التمارين لرياضة التاي تشي والبيلاتس. ويتتبع تطبيق Health من Apple Watch بشكل صريح معدل التنفس أثناء النوم وإعلامك إذا كان خارج أنماطك الطبيعية. وهناك واجهة شاشة جديدة تتيح لك استخدام صورة تم التقاطها باستخدام Portrait mode ضمن جهاز آيفون وطبقة النص والمعلومات الأخرى خلفها. وتقول آبل: إنك ستكون قادرا على تخصيص النص المعروض وكيف يتكامل مع الصورة نفسها.

iCloud Plus

كما تعمل آبل على تحسين خدمة آيكلاود iCloud من خلال مجموعة جديدة من الميزات تسمى iCloud Plus.

وتأتي خدمة التخزين السحابي الآن بإمكانية الوصول إلى الشبكة الخاصة الافتراضية VPN وعناوين البريد الإلكتروني للنسخ والتخزين غير المحدود لكاميرات الأمان المنزلية التي تدعم HomeKit.

وتقوم الشبكة الخاصة الافتراضية VPN، التي تسمى Private Relay، بتوجيه حركة المرور عبر الإنترنت من خلال مرحلتين لإخفاء من يتصفح ومن أين تأتي هذه البيانات.

وتحاول آبل تمييز الميزة عن الشبكة الخاصة الافتراضية VPN التقليدية. وتقول آبل: إن Private Relay ليست شبكة خاصة افتراضية VPN لأنها ترسل البيانات من خلال تلك الخطوة الثانية. وتوضح آبل أن هذه الخطوة الثانية تمنع أي طرف، بما في ذلك آبل نفسها، من رؤية جميع بيانات التصفح الخاصة بك.

نظارة الواقع المعزز

وعلى صعيد منفصل توقع المحلل الشهير مينغ تشي كو Ming-Chi Kuo في مذكرة بحثية جديدة أن تطلق شركة آبل نظارة الواقع المعزز في الربع الثاني من عام 2022. ومن المتوقع أن تكون هذه أداة تطوير ونقطة انطلاق نحو نظارات آبل.

وتركز المذكرة البحثية على آفاق المورد الرئيس لشركة آبل Genius Electronic Optical. وتلاحظ أن الشركة تستفيد من عدد من منتجات الواقع المعزز والافتراضي القادمة من أمثال فيسبوك وسوني وآبل.

وقال: نتوقع أن تقوم آبل بإطلاق أجهزة AR HMD في الربع الثاني من عام 2022. ويوفر الجهاز تجربة الواقع المعزز الشفافة. ولذلك هناك حاجة أيضا إلى العدسة. كما أن Genius هي أيضا المورد الرئيس.

macOS Monterey

وقدمت آبل خليفة macOS Big Sur، بحيث يطلق على الإصدار التالي من نظام تشغيل Mac اسم macOS Monterey.

ويصبح إصدارا تجريبيا للمطورين قريبا، ويصبح الإصدار المثبت سابقا من macOS في وقت لاحق من العام. ومن أبرز الميزات التي تأتي مع macOS Monterey ميزة Universal Control. وباستخدام لوحة المفاتيح والفأرة أو لوحة التتبع عبر جهاز ماك، يمكن للمستخدمين التحكم في أجهزة آيباد أو أجهزة ماك الأخرى القريبة.

وباستخدام لوحة مفاتيح وفأرة واحدة، يمكن للمستخدمين التبديل بين التحكم في أي من الأجهزة. ولكن يمكنها أيضا السماح بالتنقل بينهم جميعا، مع عمل السحب والإفلات عبر كل جهاز.

ويجلب macOS Monterey الجديد أيضا الاختصارات Shortcuts من iOS إلى ماك. وتعد أداة الأتمتة نظاما أكثر وضوحا من Automator أو AppleScript، ويحصل كلاهما على الدعم.

وباستخدام محرر الاختصارات، يمكنك ربط سلسلة من الإجراءات معا لتصميم اختصارات لسير العمل الخاص بك.

وتضيف آبل الاختصارات في جميع أنحاء نظام التشغيل macOS Monterey حتى تتمكن من تشغيلها بغض النظر عن التطبيق المفتوح.

عمليات الاحتيال

كما أطلقت آبل إصداراً جديداً من إرشادات مراجعة متجر التطبيقات، وهو مستندها الذي يحدد القواعد التي يجب أن تلتزم بها التطبيقات حتى يتم نشرها في متجر التطبيقات الخاص بها.

ومن بين التغييرات الأكثر بروزا التي يتم طرحها، هناك العديد من الأقسام التي تشهد اتخاذ آبل موقفا أكثر صرامة بشأن الاحتيال في آب ستور وعمليات الاحتيال وسوء سلوك المطور. بما في ذلك عملية جديدة تهدف إلى تمكين المطورين الآخرين من محاسبة الجهات السيئة.

ويتضمن أحد التحديثات الرئيسية في هذا المجال تغييرا في مدونة قواعد سلوك مطوري آبل. وتم توسيع هذا القسم بشكل كبير ليشمل إرشادات تنص على أن السلوك المتلاعب أو المضلل المتكرر أو أي سلوك احتيالي آخر يؤدي إلى إزالة المطور من برنامج مطوري آبل.

وفعلت آبل هذا الشيء بسبب الانتهاكات المتكررة. ولكنها أرادت الآن التأكد من أنه تم توضيحه بوضوح في الإرشادات.

وتقول آبل: إذا شارك المطور في أنشطة أو إجراءات لا تتوافق مع مدونة قواعد سلوك المطور، فيتم إنهاء حساب Apple Developer الخاص به.

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