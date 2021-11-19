أربيل وبغداد تؤكدان أهمية تعزيز التنسيق لتحسين وضع الكهرباء

بحث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس (18 تشرين الثاني 2021)، مع المكلف بمهام وزير الكهرباء العراقي عادل كريم، التنسيق في القطاع الكهربائي.

خلال اللقاء، تباحث الجانبان أهمية تعزيز التنسيق بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية لتحسين وضع الكهرباء من خلال الاستفادة من الإمكانات المتاحة للجانبين.

وأشاد وزير الكهرباء العراقي بالتقدم المحرز في إقليم كوردستان في إنتاج وتوزيع الكهرباء ومنع التجاوزات على شبكة الكهرباء الوطنية واستخدام الغاز المصاحب المحترق في الحقول النفطية لإنتاج الكهرباء وهو ما يمكن الاستفادة منه في باقي مناطق العراق.

أول أمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، عن تشغيل خط ناقل جديد من محطة كهرباء خورمله في محافظة أربيل، بسعة 200 ميغاواط وإضافتها إلى الشبكة الوطنية.

وفي حزيران الماضي، ارتفع معدل ساعات تجهيز الطاقة في عموم إقليم كوردستان نسبياً ووصل إلى 16 ساعة يومياً، وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء في الإقليم إن كمية إنتاج الكهرباء في المنظومة الوطنية تبلغ 3350 ميغاواط بمعدل تجهيز يصل من 13 – 15 ساعة يومياً.

وأضاف أن معدل الطلب على الكهرباء يبلغ 4500 ميغاواط، غير أن العجز الحاصل في الطاقة يصل إلى 1150 ميغاواط.

هذا وشدد رئيس الحكومة على ضرورة العمل على تعزيز البنية التحتية الاقتصادية، ولا سيما في مجال الطاقة، من خلال الاستفادة من مختلف مصادر إنتاج الطاقة، مجدداً التأكيد على أن العراق ينعم بإمكانات ومهارات وثروات جيدة يمكنها أن تجعله يعتمد على نفسه في إنتاج الكهرباء، إذا ما تم استغلال تلك الموارد على نحو جيد.

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