اتصال من امرأة مجهولة

عصمت شاهين دوسكي

في لحظات الغربة … رنً الهاتف

كأن المجهول يهمس ، ضجًت العواطف

تاه الخيال بعيداً ، وبحر الحب عاصف

مرت أفكار،صدفة قطع خط الهاتف !!

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اتصلي.. قولي للحب عليك السلاما

اتصلي.. لا تدع الليل يمضي ظلاما

اتصلي.. واترك لهو الحديث كلاما

اتصلي..لا تتأسفي بعد الخط حراما

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اتصلي .. الخطوب لا تتحمل التأجيلا

غربة الروح موت ..والشكل جميلا

مسافات تراكمت بين نهار وليلا

أحلام هاربة تخفي خجلاً جليلا

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واقع بلا أمان ، مجهول بلا عنوان

لا تعاتب الزمان ، بالجهل أدمينا الزمان

خراب ، دمار ، ، فوضى ، أين الإنسان ..؟

كيف يغفو الضمير ، والحياة طوفان ..؟

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اتصال من امرأة مجهولة

قالت أنا أحبك ، وبحبك لست ذليلة

أنا وطن مهاجر من أعماق جميلة

لا تتركني بين أسوار بالجراح مغسولة

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سيدتي ..

كم فقير تسول على الأرصفة من العذاب ..؟

كم مسكين يبحث بين الدياجير عن السراب ..؟

كم أرملة في بيتها ترسم الضباب ..؟

كم ثكلى تمسح دموعها بين اليباب ..؟

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في وطني يا سيدتي نهر دجلة والفرات ..!!

جبال شامخات ونخيل من طيبات ..!!

كل الوان الذهب الأبيض والأصفر للجميلات..!!

تحتار في وطني أيًة جنة تختار من جنًات ..!!

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عاد الخط سيدتي أتصلي بلا غفوة جفني

وطني الحب يحتاج إلى وطن من وطني

أنا حضارة عصماء تحتاج إلى صوت ولحني

أنا مدينة حزن تهرب من حزن إلى حزني

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اتصلي فالحياة أن نكون للحياة

ارسمي نورا للأحلام والأمنيات

اتصلي وإن قطع خط الفؤاد

نبض الوجود أنت ،أنا لكل آت

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