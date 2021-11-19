احتفالية خاصة في كورنيش الدوحة لإطلاق العد التنازلي لمونديال قطر 2022

ويأتي الكشف عن ساعة العد التنازلي الرسمية قبل عام على انطلاق صافرة مونديال قطر 2022، وسيجري بث الفعالية على الهواء مباشرة عبر قناة الفيفا على “يوتيوب” (Youtube) ومواقع اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وبإمكان عشاق ومتابعي كرة القدم حول العالم مشاهدة البث المباشر للحدث عبر مختلف القنوات التلفزيونية.

ومن بين المشاركين خلال الفعالية نجم كرة القدم الفرنسي مارسيل دوساييه، صديق “هوبلت” (Hublot) العلامة الراعية وفاز مع منتخب بلاده بكأس العالم 1998، والذي قال إن عشاق كرة القدم سيشعرون بمزيد من الحماس مع الكشف عن ساعة المونديال التي تؤكد اقترابنا الفعلي من انطلاق أكبر مهرجان كروي في العالم.

وأضاف دوساييه “تشكل الاحتفالية فرصة نادرة لمشجعي كرة القدم أينما كانوا للاطلاع على الأجواء الرائعة المرافقة لبطولة كأس العالم. وسيكون بمقدور متابعي هذه الرياضة الجميلة المشاركة في لحظة تاريخية عبر متابعة الاحتفال في الدوحة، والاحتفاظ بذكريات لا تنسى مع بدء أول أيام العد التنازلي الرسمي بمناسبة عام على انطلاق البطولة”.

وسيمتد حفل الكشف عن ساعة العد التنازلي على مدى نصف ساعة، ويشمل عرضا ضوئيا باستخدام طائرات الدرون، وستشهد الفعالية حضور نخبة من المسؤولين وكبار الضيوف، احتفاءً باستضافة قطر للنسخة الأولى من المونديال في العالم العربي والشرق الأوسط العام المقبل.

وتقام منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022 في الفترة من 21 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/كانون الأول في 8 ملاعب رائعة تتميز بمواقع يسهل الوصول إليها من كافة أنحاء قطر.