التجارة تعلن إطلاق دفعة جديدة من مستحقات الفلاحين والمزارعين

وقالت الوزارة في بيان أن “الملاكات المالية و الادارية بانتظار تحويل المبلغ لحسابها من قبل وزارة المالية لغرض اجراء اللازم بتقسيم المبالغ للمواقع، وحسب التعليمات والضوابط المعمول بها بالشركة”ومن ثم تنظيم الصكوك وصرف المستحقات لمسوقي الحنطة موسم 2021”.

واشارت الى ان “التنسيق جاري مع وزارة المالية لغرض تحويل مبالغ جديدة من مستحقات الفلاحين لحساب شركة الحبوب لغرض استكمال مبالغ المستحقات لموسم الحنطة 2021”.