الرئاسات العراقية الثلاث تجتمع وتخرج بحزمة قرارات

أكد اجتماع رئاسات الجمهورية والوزراء والقضاء الاعلى، الخميس، على أهمية حسم الشكاوى والطعون الانتخابية وفق القانون، فيما تداولوا طرح مبادرة على القوى الوطنية لحل الأزمة الراهنة.

وقال المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان اليوم، (18 تشرين الثاني 2021)، ان “رئيس الجمهورية برهم صالح، استضاف في قصر بغداد، اجتماعا ضم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، تناول مستجدات الأوضاع في البلد والتطورات السياسية والانتخابات التشريعية التي جرت في 10 تشرين الأول الماضي”.

وأكد المجتمعون، بحسب البيان، على “ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار في البلد وتعزيز السلم الأهلي والمجتمعي، وتوحيد الصفوف والحوار والتلاقي، وحماية المسار الديمقراطي والالتزام بالسياقات القانونية والدستورية، وتعاضد الجهود من اجل تلبية تطلعات المواطنين وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية”.

وأشار الاجتماع إلى “ضرورة حسم الشكاوى والطعون الانتخابية وفق القانون واعتبار ذلك أساسا في معالجة المسائل المتعلقة بالانتخابات، مع التأكيد على أعلى درجات الحرص والمهنية والحيادية في حسمها، وبما يعزز الثقة في العملية الانتخابية وأن تكون مخرجات الانتخابات قانونية ودستورية.”

وتداول المجتمعون مبادرة تطرح على القوى الوطنية بناء على وثيقة تتضمن مبادئ أساسية لحل الأزمة الراهنة والانطلاق نحو الاستحقاقات الوطنية التي تنتظر البلد، بتشكيل حكومة فاعلة تحمي المصالح العليا للبلد وتستجيب للتحديات والاستحقاقات الوطنية، وتلبي الحياة الحرة الكريمة للمواطنين وتعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفقا لنص البيان.

A.A

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