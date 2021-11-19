السليمانية

للشاعرة الكبيرة : ** ارخوان رسول

ترجمة : أحمد رجب

* السليمانية

انا بدونك كطائرالسنونو المهاجر المكسور الجناح

كل عالمي درابينك (1) وازقتك وشوارعك

اشجارك السرو والصنوبر (2)

جبالك گوێژه وازمر (3)

اخيرا انا لا املك شيئا لك غير الحب والوفاء

ها (4) روحي داوي به جروحك

مدينة احلامي وآمالي

مدينة الثواني والثواني (4) من عمري

انك تلك الاغنية التي ارددها دائما ولا انزعج منها يا سليمانية

18/11/2021

الملاحظات :

*ويمكن ان نقول يا سليمانية

** شاعرة ، كاتبة ، مترجمة

(1) الحاره او الشارع الضيق ( تستخدم في العراق والدربونة كلمة معروفةعند العراقيين.

(2) في السليمانية تكثر اشجار السرو والصنوبر ، وهي اشجار الزينة.

(3) جبلان في شمال المدية.

(4) خذ

(5) بمعنى لحظة بلحظة من عمري.

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