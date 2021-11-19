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الصدر يحدد شروط مشاركة القوى الخاسرة في الحكومة المقبلة

اكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس، ان العالم شهد بنزاهة الانتخابات ونسعى لتشكيل حكومة أغلبية وطنية داعيا الى حل الفصائل المسلحة وتسليم الفاسدين.
وذكر الصدر في كلمة اليوم (18 تشرين الثاني 2021)، ان “العالم شهد على نزاهة الانتخابات، ولدينا خياران أما حكومة وحدة وطنية أو معارضة وطنية”.
واضاف، ان “الشعب يتطلع لإعلان نتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة سريعا وندعو الراغبين بالمشاركة في الحكومة محاسبة المنتمين لهم ممن لديهم شبهات فساد”.
الى حل الفصائل المسلحة وتسليم سلاحها للحشد الشعبي وتصفية الحشد من العناصر غير المنضبطة.
واوضح، انه “نسعى لتشكيل حكومة أغلبية وطنية، والشعب يتطلع لإعلان نتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة سريعا”.
وخاطب الصدر القوى السياسية الخاسرة في الانتخابات، انه “لا ينبغي ان تكون خسارتكم مقدمة لانهاء وخراب العملية الديمقراطية في العراق”.
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