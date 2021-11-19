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القوات الامنية تقبض على قائد ‘كبير’ في داعش

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس، الإطاحة بما يسمى المنسق العام لولايتي كركوك والأنبار.
وقالت الخلية في بيان  إنه “بعملية استخبارية نوعية، نفذت بجهد استخباري متميز اعتمد على معلومات دقيقة لشعبة المصادر في مديرية الاستخبارات العسكرية، وبجهد فني من خلية الاستخبارات ومكافحة الارهاب التابعة للمديرية وبقوة تنفيذية من كتيبة الاستطلاع العميق أحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، أسفرت عن إلقاء القبض على أحد قادة عصابات داعش الإرهابية في الفلوجة بالانبار”.
وأضاف البيان، أن “المعتقل يعتبر من الاهداف المهمة لمديرية الاستخبارات العسكرية، كونه يشغل منصب ما يسمى المنسق العام بين ما تسميان ولاية كركوك وولاية الانبار”.
واوضح، ان “رجال الاستخبارات العسكرية تمكنوا وبعد متابعة دقيقة لتحركاته من تحديد مكان تواجده ومداهمته والقبض عليه”.
وتابع، أنه “يعد أهم المطلوبين للقضاء بموجب أحكام المادة 4 إرهاب”.
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