بتوجيه من الكاظمي.. اعتقال 7 افراد وتوثيق العمليات

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الخميس، اعتقال 7 عناصر “ارهابية” في محافظات الأنبار وكركوك ونينوى.

وقال رسول، في بيان اليوم، (18 تشرين الثاني 2021)، انه “حسب توجيه القائد العام للقوات المسلحة، يواصل جهاز مكافحة الإرهاب عمليات اجتثاثه لعناصر عصابات داعـش الإرهابيـة”.

وأضاف البيان، “حيث باشر رجال الجهاز الأشداء بعملياتهم البطولية في محافظة الأنبار والتي إنطلقت على ضوء المعلومات الدقيقة في بيانات جهاز مكافحة الإرهاب، حيث ألقي القبض على ( ٥ ) إرهابيين في أقضية مختلفة من المحافظة”.

وتابع: “كما وتم إلقاء القبض على إرهابيين أثنين في محافظتي كركوك و نينوى، ليصل عدد الإرهابيين الذين تم إلقاء القبض عليهم خلال هذه العمليات إلى(٧) عناصر”.

وأكمل، ان “جهاز مكافحة الإرهاب لم ولن يتهاون مع بقايا داعـش ومهما كان نفس الإرهـاب طويل سيكون نفسنا أطول، فحماية شعبنا وأرضنا واجبنا الحتمي”.

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