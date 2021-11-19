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جريدة القدس العربي من لندن تسرق مادتي وتنشرها باسم الكاتب عبدالكريم البليخ

جريدة القدس العربي من لندن تسرق مادتي وتنشرها باسم الكاتب عبدالكريم البليخ

بدل رفو

غراتس \ النمسا

منذ 31 سنة وانا اكتب عن النمسا بفنونها وثقافاتها وسياحتها ولاحظت بان بعض موادي يسرقها عبدالكريم البليخ وينشرها باسمه والمرفقة صورته مع الموضوع واخيرا المهرجان الذي اغطيه اعلاميا منذ عام 2002 وكتبت حوله موضوعا ونشر يوم الثلاثاء الماضي في جريدة الزمان والمرفقة صورتها مع الموضوع واكثر المواقع في الشبكة العنكبوتيه واذا به قد سرقه وغير العنوان فقط مع الغاء المقدمة القصيرة وحتى الفارزة والنقطة قد سرقها ..واقول لصحيفة القدس العربي هل من المعقول بان يعمل لصا معكم وينتحل صفات عديدة في صحيفة لها ثقلها واتمنى ان يتم تسوية الامور بيننا وديا ولان هذا اللص عبدالكريم قد قبضت عليه متلبسا لكثير من موادي حول مدينة غراتس وارسل مع الموضوع مادتي في جريدة الزمان وكذلك ارفق رابط القدس العربي وهي مادتي المسروقة مع التقدير

نسخة منه : الى الصحف العربية ومواقع الانترنت للنشر

رابط مادتي التي سرقها عبدالكريم البليخ في صحيفة القدس العربي من لندن

https://www.alquds.co.uk/%D8%A3%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%AB%D8%A7%D8%B1

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